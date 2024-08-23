Член СПЧ Меркачева предположила, как мог произойти захват заложников в колонии в Суровикино

Меркачева: захватчики специально оказались в одном месте
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По словам Меркачевой, захватчики специально оказались в одном месте, чтобы совершить преступление Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Захватчики исправительной колонии №19 в Волгоградской области специально совершили правонарушение, чтобы оказаться в одном месте и начать захват. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

«Случалось так, что все, кого вызвали на комиссию, фактически совершили какое-то одинаковое правонарушение, и, может быть, даже это сделали специально, чтобы оказаться в одном месте. Это как раз тот случай, который можно было бы использовать для того, чтобы сделать то, что они задумали», — цитирует «Московский комсомолец» слова Меркачевой.

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Заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Есть пострадавшие и погибшие. Их число устанавливается. Начальник колонии ранен и был отправлен в реанимацию.

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Захватчики исправительной колонии №19 в Волгоградской области специально совершили правонарушение, чтобы оказаться в одном месте и начать захват. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева. «Случалось так, что все, кого вызвали на комиссию, фактически совершили какое-то одинаковое правонарушение, и, может быть, даже это сделали специально, чтобы оказаться в одном месте. Это как раз тот случай, который можно было бы использовать для того, чтобы сделать то, что они задумали», — цитирует «Московский комсомолец» слова Меркачевой. Заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Есть пострадавшие и погибшие. Их число устанавливается. Начальник колонии ранен и был отправлен в реанимацию.
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