Член СПЧ Меркачева предположила, как мог произойти захват заложников в колонии в Суровикино

Меркачева: захватчики специально оказались в одном месте

23 августа 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Захватчики исправительной колонии №19 в Волгоградской области специально совершили правонарушение, чтобы оказаться в одном месте и начать захват. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева. «Случалось так, что все, кого вызвали на комиссию, фактически совершили какое-то одинаковое правонарушение, и, может быть, даже это сделали специально, чтобы оказаться в одном месте. Это как раз тот случай, который можно было бы использовать для того, чтобы сделать то, что они задумали», — цитирует «Московский комсомолец» слова Меркачевой. Заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Есть пострадавшие и погибшие. Их число устанавливается. Начальник колонии ранен и был отправлен в реанимацию.