Член СПЧ Меркачева предположила, как мог произойти захват заложников в колонии в Суровикино

Захватчики исправительной колонии №19 в Волгоградской области специально совершили правонарушение, чтобы оказаться в одном месте и начать захват. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
«Случалось так, что все, кого вызвали на комиссию, фактически совершили какое-то одинаковое правонарушение, и, может быть, даже это сделали специально, чтобы оказаться в одном месте. Это как раз тот случай, который можно было бы использовать для того, чтобы сделать то, что они задумали», — цитирует «Московский комсомолец» слова Меркачевой.
Заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Есть пострадавшие и погибшие. Их число устанавливается. Начальник колонии ранен и был отправлен в реанимацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.