В ХМАО, ЯНАО и Тюменской области на 42% вырос объем кредитов для бизнеса. В первом полугодии 2024 года предприятия Тюменской матрешки получили кредитов на 882 миллиарда рублей, сообщает региональное отделение Банка России.
«В I полугодии 2024 года предприятия и организации Тюменской области, Югры и Ямала получили банковские кредиты на сумму 822 млрд рублей. Это на 42% больше, чем годом ранее. Бизнес активно инвестировал в расширение производственных мощностей, несмотря на жесткие ценовые условия», — рассказали в отделении Центробанка по Тюменской области.
Больше всего кредитов взяли предприятия из ХМАО (324 млрд рублей). На втором месте оказался ЯНАО с общей суммой займов на 270 млрд рублей. Меньше всего брали кредиты предприятия Тюменской области. Их сумма составила 228 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что по данным Тюменского отделения Центрального банка России в регионе упал интерес к ипотекам. За первое полугодие 2024 количество ипотечных кредитов снизилось на 5%.
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