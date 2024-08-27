В Саратовской области прокомментировали информацию о заходе украинской ДРГ

В нескольких районах Саратовской области были опубликованы предупреждения о распространении недостоверной информации. Глава Пугачевского района Алексей Янин выступил с заявлением, что сообщения о заходе на территорию области диверсионной группы из Украины являются фейками.
«Информация о заходе на территорию Саратовской области диверсионной группы, связанной с Украиной, не соответствует действительности», — подчеркнул Янин. Об этом он заявил в telegram-канале.
Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область 26 августа. Удар был совершен по многоэтажному дому. В результате пострадало четыре человека.
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