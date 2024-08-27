27 августа 2024

В Саратовской области прокомментировали информацию о заходе украинской ДРГ

В Саратовской области опровергли данные о заходе украинской ДРГ в регион
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Информация о появлении в регионе украинской ДРГ оказалась фейком
Информация о появлении в регионе украинской ДРГ оказалась фейком Фото:

В нескольких районах Саратовской области были опубликованы предупреждения о распространении недостоверной информации. Глава Пугачевского района Алексей Янин выступил с заявлением, что сообщения о заходе на территорию области диверсионной группы из Украины являются фейками.

«Информация о заходе на территорию Саратовской области диверсионной группы, связанной с Украиной, не соответствует действительности», — подчеркнул Янин. Об этом он заявил в telegram-канале. 

Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область 26 августа. Удар был совершен по многоэтажному дому. В результате пострадало четыре человека. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В нескольких районах Саратовской области были опубликованы предупреждения о распространении недостоверной информации. Глава Пугачевского района Алексей Янин выступил с заявлением, что сообщения о заходе на территорию области диверсионной группы из Украины являются фейками. «Информация о заходе на территорию Саратовской области диверсионной группы, связанной с Украиной, не соответствует действительности», — подчеркнул Янин. Об этом он заявил в telegram-канале.  Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область 26 августа. Удар был совершен по многоэтажному дому. В результате пострадало четыре человека. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...