30 августа 2024

Нутрициолог раскрыла, как правильно есть творог для быстрого похудения

Нутрициолог Панова: худеющим людям стоит употреблять творог утром или днем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес-форум "Дни предпринимательства". Курган, сервиз, творог, молочная продукция, гжель
При диете полезно есть творог с жирностью 9%, говорит эксперт (архивное фото) Фото:

Желающим похудеть стоит употреблять творог утром или днем. Это позволит запустить процессы обмена веществ, рассказала нутрициолог Ольга Панова.

«Худеющим людям стоит употреблять творог утром или днем. Таким образом удастся запустить процессы обмена веществ», — сказала Панова в программе «Доктор 24».

При диете полезным будет творог с жирностью 9%, отметила эксперт. Обезжиренный вариант не принесет достаточно пользы, так как не обладает уникальным и сбалансированным молочным жиром. «Выбирая обезжиренный творог, человек может столкнуться с недостатком жиров, из-за чего организм начнет превращать белки в углеводы», — добавила Панова.

В пользе ягод для похудения ранее усомнилась врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская. Похудеть на ягодах, смузи и соках, если их употреблять каждый день, невозможно. Организму нужны белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, а если человек будет есть одни ягоды, то будет наблюдаться большой дефицит питательных веществ, добавила Садовская, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Желающим похудеть стоит употреблять творог утром или днем. Это позволит запустить процессы обмена веществ, рассказала нутрициолог Ольга Панова. «Худеющим людям стоит употреблять творог утром или днем. Таким образом удастся запустить процессы обмена веществ», — сказала Панова в программе «Доктор 24». При диете полезным будет творог с жирностью 9%, отметила эксперт. Обезжиренный вариант не принесет достаточно пользы, так как не обладает уникальным и сбалансированным молочным жиром. «Выбирая обезжиренный творог, человек может столкнуться с недостатком жиров, из-за чего организм начнет превращать белки в углеводы», — добавила Панова. В пользе ягод для похудения ранее усомнилась врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская. Похудеть на ягодах, смузи и соках, если их употреблять каждый день, невозможно. Организму нужны белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, а если человек будет есть одни ягоды, то будет наблюдаться большой дефицит питательных веществ, добавила Садовская, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...