Нутрициолог раскрыла, как правильно есть творог для быстрого похудения

Нутрициолог Панова: худеющим людям стоит употреблять творог утром или днем

31 августа 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

При диете полезно есть творог с жирностью 9%, говорит эксперт (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Желающим похудеть стоит употреблять творог утром или днем. Это позволит запустить процессы обмена веществ, рассказала нутрициолог Ольга Панова. «Худеющим людям стоит употреблять творог утром или днем. Таким образом удастся запустить процессы обмена веществ», — сказала Панова в программе «Доктор 24». При диете полезным будет творог с жирностью 9%, отметила эксперт. Обезжиренный вариант не принесет достаточно пользы, так как не обладает уникальным и сбалансированным молочным жиром. «Выбирая обезжиренный творог, человек может столкнуться с недостатком жиров, из-за чего организм начнет превращать белки в углеводы», — добавила Панова. В пользе ягод для похудения ранее усомнилась врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская. Похудеть на ягодах, смузи и соках, если их употреблять каждый день, невозможно. Организму нужны белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, а если человек будет есть одни ягоды, то будет наблюдаться большой дефицит питательных веществ, добавила Садовская, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Желающим похудеть стоит употреблять творог утром или днем. Это позволит запустить процессы обмена веществ, рассказала нутрициолог Ольга Панова. «Худеющим людям стоит употреблять творог утром или днем. Таким образом удастся запустить процессы обмена веществ», — сказала Панова в программе «Доктор 24». При диете полезным будет творог с жирностью 9%, отметила эксперт. Обезжиренный вариант не принесет достаточно пользы, так как не обладает уникальным и сбалансированным молочным жиром. «Выбирая обезжиренный творог, человек может столкнуться с недостатком жиров, из-за чего организм начнет превращать белки в углеводы», — добавила Панова. В пользе ягод для похудения ранее усомнилась врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская. Похудеть на ягодах, смузи и соках, если их употреблять каждый день, невозможно. Организму нужны белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, а если человек будет есть одни ягоды, то будет наблюдаться большой дефицит питательных веществ, добавила Садовская, пишет RT.