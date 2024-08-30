Нутрициолог раскрыла, как правильно есть творог для быстрого похудения

Желающим похудеть стоит употреблять творог утром или днем. Это позволит запустить процессы обмена веществ, рассказала нутрициолог Ольга Панова.
«Худеющим людям стоит употреблять творог утром или днем. Таким образом удастся запустить процессы обмена веществ», — сказала Панова в программе «Доктор 24».
При диете полезным будет творог с жирностью 9%, отметила эксперт. Обезжиренный вариант не принесет достаточно пользы, так как не обладает уникальным и сбалансированным молочным жиром. «Выбирая обезжиренный творог, человек может столкнуться с недостатком жиров, из-за чего организм начнет превращать белки в углеводы», — добавила Панова.
В пользе ягод для похудения ранее усомнилась врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская. Похудеть на ягодах, смузи и соках, если их употреблять каждый день, невозможно. Организму нужны белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, а если человек будет есть одни ягоды, то будет наблюдаться большой дефицит питательных веществ, добавила Садовская, пишет RT.
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