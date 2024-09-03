Военнопленный доложил о подлости командования в начале атаки на Курскую область

Боец ВСУ Фурдаленко: мы узнали об отправке под Курск за полчаса до вторжения
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ВСУ узнали об отправке в Курскую область за полчаса до вторжения, признался Антон Фурдаленко Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные из 22-й механизированной бригады, которые изначально участвовали во вторжении в Курскую область, узнали об отправке в российский регион за полчаса до пересечения границы. Затем командование их бросило. Об этом рассказал военнопленный боец ВСУ Антон Фурдаленко.

«Сказали за полчаса до пересечения [российской] границы. Мы изначально стояли на берегу Днепра, на Каховском водохранилище практически. Думали, нас вывели на ротацию в Черниговскую область. [Затем] нас перебросили в Сумскую область, сказали, оттуда нас забирает 22-я бригада», — сказал Антон Фурдаленко. Сообщение украинского военного распространяет Минобороны РФ в своем telegram-канале.

Он уточнил, что изначально бойцам его подразделения поставили задачу — охранять мост. При этом обещали сменить бригаду к вечеру, однако этого не произошло. Тогда бойцы ВСУ приняли решение сдаться российским военным.

До этого Фурдоленко рассказывал, что бойцов Украины перед отправкой в Курскую область заставили проходить анкетирование. При этом солдатам изначально не говорили, что их отправят в Россию.

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Украинские военные из 22-й механизированной бригады, которые изначально участвовали во вторжении в Курскую область, узнали об отправке в российский регион за полчаса до пересечения границы. Затем командование их бросило. Об этом рассказал военнопленный боец ВСУ Антон Фурдаленко. «Сказали за полчаса до пересечения [российской] границы. Мы изначально стояли на берегу Днепра, на Каховском водохранилище практически. Думали, нас вывели на ротацию в Черниговскую область. [Затем] нас перебросили в Сумскую область, сказали, оттуда нас забирает 22-я бригада», — сказал Антон Фурдаленко. Сообщение украинского военного распространяет Минобороны РФ в своем telegram-канале. Он уточнил, что изначально бойцам его подразделения поставили задачу — охранять мост. При этом обещали сменить бригаду к вечеру, однако этого не произошло. Тогда бойцы ВСУ приняли решение сдаться российским военным. До этого Фурдоленко рассказывал, что бойцов Украины перед отправкой в Курскую область заставили проходить анкетирование. При этом солдатам изначально не говорили, что их отправят в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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