Военнопленный доложил о подлости командования в начале атаки на Курскую область

Боец ВСУ Фурдаленко: мы узнали об отправке под Курск за полчаса до вторжения

03 сентября 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

ВСУ узнали об отправке в Курскую область за полчаса до вторжения, признался Антон Фурдаленко Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские военные из 22-й механизированной бригады, которые изначально участвовали во вторжении в Курскую область, узнали об отправке в российский регион за полчаса до пересечения границы. Затем командование их бросило. Об этом рассказал военнопленный боец ВСУ Антон Фурдаленко. «Сказали за полчаса до пересечения [российской] границы. Мы изначально стояли на берегу Днепра, на Каховском водохранилище практически. Думали, нас вывели на ротацию в Черниговскую область. [Затем] нас перебросили в Сумскую область, сказали, оттуда нас забирает 22-я бригада», — сказал Антон Фурдаленко. Сообщение украинского военного распространяет Минобороны РФ в своем telegram-канале. Он уточнил, что изначально бойцам его подразделения поставили задачу — охранять мост. При этом обещали сменить бригаду к вечеру, однако этого не произошло. Тогда бойцы ВСУ приняли решение сдаться российским военным. До этого Фурдоленко рассказывал, что бойцов Украины перед отправкой в Курскую область заставили проходить анкетирование. При этом солдатам изначально не говорили, что их отправят в Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные из 22-й механизированной бригады, которые изначально участвовали во вторжении в Курскую область, узнали об отправке в российский регион за полчаса до пересечения границы. Затем командование их бросило. Об этом рассказал военнопленный боец ВСУ Антон Фурдаленко. «Сказали за полчаса до пересечения [российской] границы. Мы изначально стояли на берегу Днепра, на Каховском водохранилище практически. Думали, нас вывели на ротацию в Черниговскую область. [Затем] нас перебросили в Сумскую область, сказали, оттуда нас забирает 22-я бригада», — сказал Антон Фурдаленко. Сообщение украинского военного распространяет Минобороны РФ в своем telegram-канале. Он уточнил, что изначально бойцам его подразделения поставили задачу — охранять мост. При этом обещали сменить бригаду к вечеру, однако этого не произошло. Тогда бойцы ВСУ приняли решение сдаться российским военным. До этого Фурдоленко рассказывал, что бойцов Украины перед отправкой в Курскую область заставили проходить анкетирование. При этом солдатам изначально не говорили, что их отправят в Россию.