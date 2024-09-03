Военнопленный доложил о подлости командования в начале атаки на Курскую область

Украинские военные из 22-й механизированной бригады, которые изначально участвовали во вторжении в Курскую область, узнали об отправке в российский регион за полчаса до пересечения границы. Затем командование их бросило. Об этом рассказал военнопленный боец ВСУ Антон Фурдаленко.
«Сказали за полчаса до пересечения [российской] границы. Мы изначально стояли на берегу Днепра, на Каховском водохранилище практически. Думали, нас вывели на ротацию в Черниговскую область. [Затем] нас перебросили в Сумскую область, сказали, оттуда нас забирает 22-я бригада», — сказал Антон Фурдаленко. Сообщение украинского военного распространяет Минобороны РФ в своем telegram-канале.
Он уточнил, что изначально бойцам его подразделения поставили задачу — охранять мост. При этом обещали сменить бригаду к вечеру, однако этого не произошло. Тогда бойцы ВСУ приняли решение сдаться российским военным.
До этого Фурдоленко рассказывал, что бойцов Украины перед отправкой в Курскую область заставили проходить анкетирование. При этом солдатам изначально не говорили, что их отправят в Россию.
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