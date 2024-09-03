03 сентября 2024

Умер отец хоккеиста Павла Буре

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Прощание с погибшим полковником-миротворцем у ОДО. Екатеринбург, гвоздики, прощание
Владимир Буре умер из-за сердечного приступа Фото:

Известный спортсмен и отец знаменитых хоккеистов Владимир Буре скончался Майами в 74-м году жизни. Об этом пишет телеканал «Матч ТВ».

«Владимир Буре ушел из жизни после сердечного приступа, который случился во время купания в океане», — передает источник «Матч ТВ». После инцидента Буре-старшего госпитализировали в клинику Майами, где 3 сентября он скончался.

Владимир Буре был не только известным руководителем успешных хоккеистов Павла и Валерия, но и сам добился выдающихся в спорте. Он является серебряным призером Олимпийских игр по плаванию и трехкратным бронзовым призером ОИ. После завершения спортивной карьеры Владимир Буре работал тренером по физподготовке в НХЛ и занимал пост вице-президента ЦСКА.

Его сыновья Павел и Валерий Буре длительное время выступали в НХЛ. В составе сборной России они взяли серебро и бронзу Олимпийских игр.

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Известный спортсмен и отец знаменитых хоккеистов Владимир Буре скончался Майами в 74-м году жизни. Об этом пишет телеканал «Матч ТВ». «Владимир Буре ушел из жизни после сердечного приступа, который случился во время купания в океане», — передает источник «Матч ТВ». После инцидента Буре-старшего госпитализировали в клинику Майами, где 3 сентября он скончался. Владимир Буре был не только известным руководителем успешных хоккеистов Павла и Валерия, но и сам добился выдающихся в спорте. Он является серебряным призером Олимпийских игр по плаванию и трехкратным бронзовым призером ОИ. После завершения спортивной карьеры Владимир Буре работал тренером по физподготовке в НХЛ и занимал пост вице-президента ЦСКА. Его сыновья Павел и Валерий Буре длительное время выступали в НХЛ. В составе сборной России они взяли серебро и бронзу Олимпийских игр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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