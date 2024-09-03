Умер отец хоккеиста Павла Буре

04 сентября 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Владимир Буре умер из-за сердечного приступа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Известный спортсмен и отец знаменитых хоккеистов Владимир Буре скончался Майами в 74-м году жизни. Об этом пишет телеканал «Матч ТВ». «Владимир Буре ушел из жизни после сердечного приступа, который случился во время купания в океане», — передает источник «Матч ТВ». После инцидента Буре-старшего госпитализировали в клинику Майами, где 3 сентября он скончался. Владимир Буре был не только известным руководителем успешных хоккеистов Павла и Валерия, но и сам добился выдающихся в спорте. Он является серебряным призером Олимпийских игр по плаванию и трехкратным бронзовым призером ОИ. После завершения спортивной карьеры Владимир Буре работал тренером по физподготовке в НХЛ и занимал пост вице-президента ЦСКА. Его сыновья Павел и Валерий Буре длительное время выступали в НХЛ. В составе сборной России они взяли серебро и бронзу Олимпийских игр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный спортсмен и отец знаменитых хоккеистов Владимир Буре скончался Майами в 74-м году жизни. Об этом пишет телеканал «Матч ТВ». «Владимир Буре ушел из жизни после сердечного приступа, который случился во время купания в океане», — передает источник «Матч ТВ». После инцидента Буре-старшего госпитализировали в клинику Майами, где 3 сентября он скончался. Владимир Буре был не только известным руководителем успешных хоккеистов Павла и Валерия, но и сам добился выдающихся в спорте. Он является серебряным призером Олимпийских игр по плаванию и трехкратным бронзовым призером ОИ. После завершения спортивной карьеры Владимир Буре работал тренером по физподготовке в НХЛ и занимал пост вице-президента ЦСКА. Его сыновья Павел и Валерий Буре длительное время выступали в НХЛ. В составе сборной России они взяли серебро и бронзу Олимпийских игр.