Военкор Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов назвал военкора «сказочником» Фото:

Российский военный корреспондент и доброволец Марат Хайруллин предъявил претензию командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову и потребовал извинений за то, что тот назвал военкора «сказочником». Так Алаудинов отреагировал на слова Хайруллина, что Россия имеет преимущество перед ВСУ в количестве дронов.

«Товарищ генерал, в будущем вам придется за эти слова извиниться», — сказал Хайруллин. Свое сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Он заявил, что сможет доказать свои претензии.

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Российский военный корреспондент и доброволец Марат Хайруллин предъявил претензию командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову и потребовал извинений за то, что тот назвал военкора «сказочником». Так Алаудинов отреагировал на слова Хайруллина, что Россия имеет преимущество перед ВСУ в количестве дронов. «Товарищ генерал, в будущем вам придется за эти слова извиниться», — сказал Хайруллин. Свое сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Он заявил, что сможет доказать свои претензии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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