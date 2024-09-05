Военкор Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова

Российский военный корреспондент и доброволец Марат Хайруллин предъявил претензию командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову и потребовал извинений за то, что тот назвал военкора «сказочником». Так Алаудинов отреагировал на слова Хайруллина, что Россия имеет преимущество перед ВСУ в количестве дронов.
«Товарищ генерал, в будущем вам придется за эти слова извиниться», — сказал Хайруллин. Свое сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Он заявил, что сможет доказать свои претензии.
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Российский военный корреспондент и доброволец Марат Хайруллин предъявил претензию командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову и потребовал извинений за то, что тот назвал военкора «сказочником». Так Алаудинов отреагировал на слова Хайруллина, что Россия имеет преимущество перед ВСУ в количестве дронов. «Товарищ генерал, в будущем вам придется за эти слова извиниться», — сказал Хайруллин. Свое сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Он заявил, что сможет доказать свои претензии.