Михалков раскритиковал Познера за новый фильм на «Первом канале»

03 ноября 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

Михалков раскритиковал возвращение Познера на «Первый канал» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» раскритиковал журналиста Владимира Познера после трансляции его фильма «Турецкая тетрадь» на «Первом канале». Он обратил внимание на синхронизацию выхода фильма с предстоящим визитом президента Турции в Казань, а также на критические высказывания Орхана Памука, прозвучавшие в фильме. Новость по теме Познер возвращается на «Первый канал»: о чем шоу «Турецкая тетрадь», как журналист жил последние годы «Это не случайное совпадение, что фильм вышел за неделю до поездки [президента Турции Реджепа Таийпа] Эрдогана. Памук известен своей критикой в адрес турецкого президента, что не может не влиять на общественное мнение», — подчеркнул режиссер в своей передаче в Сети. Кроме того, Михалков выразил недовольство прошлыми высказываниями Познера о репрессиях в России и о том, что журналист не чувствует себя русским. Такие заявления, по мнению режиссера, способствуют формированию негативного имиджа России. Эти критические замечания Михалкова подчеркивают глубину разногласий между двумя известными деятелями культуры. Познер прокомментировал информацию о своем «возвращении на Первый канал», уточнив, что это связано с предстоящим осенью показом документального сериала о Турции. Он также подчеркнул, что в настоящее время другие проекты на данном телеканале у него не планируются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» раскритиковал журналиста Владимира Познера после трансляции его фильма «Турецкая тетрадь» на «Первом канале». Он обратил внимание на синхронизацию выхода фильма с предстоящим визитом президента Турции в Казань, а также на критические высказывания Орхана Памука, прозвучавшие в фильме. «Это не случайное совпадение, что фильм вышел за неделю до поездки [президента Турции Реджепа Таийпа] Эрдогана. Памук известен своей критикой в адрес турецкого президента, что не может не влиять на общественное мнение», — подчеркнул режиссер в своей передаче в Сети. Кроме того, Михалков выразил недовольство прошлыми высказываниями Познера о репрессиях в России и о том, что журналист не чувствует себя русским. Такие заявления, по мнению режиссера, способствуют формированию негативного имиджа России. Эти критические замечания Михалкова подчеркивают глубину разногласий между двумя известными деятелями культуры. Познер прокомментировал информацию о своем «возвращении на Первый канал», уточнив, что это связано с предстоящим осенью показом документального сериала о Турции. Он также подчеркнул, что в настоящее время другие проекты на данном телеканале у него не планируются.