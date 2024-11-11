Патрушев: США и Британия готовят новые теракты по примеру «Северных потоков»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Патрушев сообщил, что США и Британия рассматривают теракты на инфраструктуре как метод давления
Николай Патрушев сообщил, что США и Британия рассматривают теракты на инфраструктуре как метод давления Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

США и Великобритания рассматривают подрывы газопроводов «Северные потоки» как один из методов продвижения своих экономических интересов. Страны могут совершить новые аналогичные теракты, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«По имеющейся информации, американцы и англичане рассматривают диверсию на „Северных потоках“ в качестве одного из многих методов продвижения своих экономических интересов. Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры», — поделился Патрушев с «Коммерсантом». Среди возможных целей он упомянул морские оптоволоконные кабели, которые играют ключевую роль в глобальной системе связи.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад сразу же обвинил Россию, но через полгода США назвали виновником Украину. РФ, в свою очередь, обвиняет США. Позже среди возможных виновников теракта называлась Польша

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США и Великобритания рассматривают подрывы газопроводов «Северные потоки» как один из методов продвижения своих экономических интересов. Страны могут совершить новые аналогичные теракты, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. «По имеющейся информации, американцы и англичане рассматривают диверсию на „Северных потоках“ в качестве одного из многих методов продвижения своих экономических интересов. Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры», — поделился Патрушев с «Коммерсантом». Среди возможных целей он упомянул морские оптоволоконные кабели, которые играют ключевую роль в глобальной системе связи. Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад сразу же обвинил Россию, но через полгода США назвали виновником Украину. РФ, в свою очередь, обвиняет США. Позже среди возможных виновников теракта называлась Польша. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...