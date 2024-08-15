15 августа 2024

В Польше ответили на обвинения о причастности к подрыву «Северных потоков»

Канцелярия Дуды отрицает причастность к подрыву «Северных потоков»
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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Дуда ничего не знал о планах подрыва «Северных потоков» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Президент Польши Анджей Дуда не осведомлен о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщил госсекретарь его канцелярии Войчех Колярский.

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«Всю эту информацию я получаю сейчас от вас», — заявил Колярский в эфире телеканала Polsat.в ответ на вопросы о предполагаемых договоренностях между Дудой и Киевом. Он также добавил, что президент узнал о ситуации только после получения европейского ордера на арест.

Колярский подчеркнул, что дело находится в ведении немецкой стороны и Польша не знает деталей по этому вопросу. Это заявление последовало после слов бывшего главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Августа Ханнинга. Он в эфире телеканала Welt предположил, что могла существовать договоренность между Киевом и Варшавой, благодаря которой украинские спецслужбы получили логистическую поддержку для операции по подрыву газопроводов.

Западные страны с помощью расследования хотят снять с себя ответственность за диверсию на газопроводах «Северный поток» и Северный поток-2», считают в МИД РФ. В подрыве «Северных потоков» обвиняется украинка. Она не признает вину и хочет подать в суд за клевету.

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Президент Польши Анджей Дуда не осведомлен о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщил госсекретарь его канцелярии Войчех Колярский. «Всю эту информацию я получаю сейчас от вас», — заявил Колярский в эфире телеканала Polsat.в ответ на вопросы о предполагаемых договоренностях между Дудой и Киевом. Он также добавил, что президент узнал о ситуации только после получения европейского ордера на арест. Колярский подчеркнул, что дело находится в ведении немецкой стороны и Польша не знает деталей по этому вопросу. Это заявление последовало после слов бывшего главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Августа Ханнинга. Он в эфире телеканала Welt предположил, что могла существовать договоренность между Киевом и Варшавой, благодаря которой украинские спецслужбы получили логистическую поддержку для операции по подрыву газопроводов. Западные страны с помощью расследования хотят снять с себя ответственность за диверсию на газопроводах «Северный поток» и Северный поток-2», считают в МИД РФ. В подрыве «Северных потоков» обвиняется украинка. Она не признает вину и хочет подать в суд за клевету.
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