В Польше ответили на обвинения о причастности к подрыву «Северных потоков»

Канцелярия Дуды отрицает причастность к подрыву «Северных потоков»

16 августа 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Дуда ничего не знал о планах подрыва «Северных потоков» Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Президент Польши Анджей Дуда не осведомлен о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщил госсекретарь его канцелярии Войчех Колярский. Новость по теме Что известно об украинцах, подозреваемых в подрыве «Северных потоков»: ФРГ выдали ордер на арест «Всю эту информацию я получаю сейчас от вас», — заявил Колярский в эфире телеканала Polsat.в ответ на вопросы о предполагаемых договоренностях между Дудой и Киевом. Он также добавил, что президент узнал о ситуации только после получения европейского ордера на арест. Колярский подчеркнул, что дело находится в ведении немецкой стороны и Польша не знает деталей по этому вопросу. Это заявление последовало после слов бывшего главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Августа Ханнинга. Он в эфире телеканала Welt предположил, что могла существовать договоренность между Киевом и Варшавой, благодаря которой украинские спецслужбы получили логистическую поддержку для операции по подрыву газопроводов. Западные страны с помощью расследования хотят снять с себя ответственность за диверсию на газопроводах «Северный поток» и Северный поток-2», считают в МИД РФ. В подрыве «Северных потоков» обвиняется украинка. Она не признает вину и хочет подать в суд за клевету. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Польши Анджей Дуда не осведомлен о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщил госсекретарь его канцелярии Войчех Колярский. «Всю эту информацию я получаю сейчас от вас», — заявил Колярский в эфире телеканала Polsat.в ответ на вопросы о предполагаемых договоренностях между Дудой и Киевом. Он также добавил, что президент узнал о ситуации только после получения европейского ордера на арест. Колярский подчеркнул, что дело находится в ведении немецкой стороны и Польша не знает деталей по этому вопросу. Это заявление последовало после слов бывшего главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Августа Ханнинга. Он в эфире телеканала Welt предположил, что могла существовать договоренность между Киевом и Варшавой, благодаря которой украинские спецслужбы получили логистическую поддержку для операции по подрыву газопроводов. Западные страны с помощью расследования хотят снять с себя ответственность за диверсию на газопроводах «Северный поток» и Северный поток-2», считают в МИД РФ. В подрыве «Северных потоков» обвиняется украинка. Она не признает вину и хочет подать в суд за клевету.