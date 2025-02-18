Экс-главе «Роскосмоса» Борисову нашли новую должность

Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» своим спецпредставителем
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин назначил нового спецпредставителя по космическому сотрудничеству
Путин назначил нового спецпредставителя по космическому сотрудничеству Фото:

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей спецпредставителя по международному сотрудничеству в области космоса Сергея Крикалева и назначил на эту должность бывшего главу «Роскосмоса Юрия Борисова. Об этом говорится в указе президента.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича спецпредставителем по космическому сотрудничеству», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правовой информации.

Ранее Борисов был освобожден от занимаемой должности руководителя государственной корпорации «Роскосмос». По информации от источников, близких к ситуации, причиной увольнения стали трудности, связанные с выполнением ключевых параметров проекта Национального космического центра (НКЦ).

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Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей спецпредставителя по международному сотрудничеству в области космоса Сергея Крикалева и назначил на эту должность бывшего главу «Роскосмоса Юрия Борисова. Об этом говорится в указе президента. «Назначить Борисова Юрия Ивановича спецпредставителем по космическому сотрудничеству», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правовой информации. Ранее Борисов был освобожден от занимаемой должности руководителя государственной корпорации «Роскосмос». По информации от источников, близких к ситуации, причиной увольнения стали трудности, связанные с выполнением ключевых параметров проекта Национального космического центра (НКЦ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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