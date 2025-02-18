Экс-главе «Роскосмоса» Борисову нашли новую должность

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей спецпредставителя по международному сотрудничеству в области космоса Сергея Крикалева и назначил на эту должность бывшего главу «Роскосмоса Юрия Борисова. Об этом говорится в указе президента.
«Назначить Борисова Юрия Ивановича спецпредставителем по космическому сотрудничеству», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правовой информации.
Ранее Борисов был освобожден от занимаемой должности руководителя государственной корпорации «Роскосмос». По информации от источников, близких к ситуации, причиной увольнения стали трудности, связанные с выполнением ключевых параметров проекта Национального космического центра (НКЦ).
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