Ушаков: встреча Путина и Трампа вряд ли произойдет на следующей неделе

Дата встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа пока не установлена, и встреча вряд ли состоится на следующей неделе. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров», — сказал Ушаков в эфире Первого канала. С заявлением он выступил после окончания переговоров между делегациями из России и США в Эр-Рияде.
Ушаков отметил, что переговоры между Россией и США в Эр-Рияде прошли продуктивно, но пока рано говорить о сближении позиций двух стран. «Пока трудно сказать, что [позиции РФ и США] сближаются, но разговор об этом был», — добавил он. Он отметил, что РФ и США договорились учитывать интересы друг друга.
Ранее в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между делегациями России и США. Представители России и США обсудили текущую ситуацию на Украине и развитие двухсторонних отношений.
Bloomberg сообщили, что разговор Путина и Трампа, учитывая прошедшие переговоры, могут пройти на следующей неделе. К тому же есть вероятность организации саммита двух лидеров.
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