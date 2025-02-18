Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Тернов и вошли в Ямполовку

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Солдаты ВС РФ продвинулись вглубь на донецком направлении
Солдаты ВС РФ продвинулись вглубь на донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВС РФ смогли прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Тернов (ДНР) и продвинуться на 1,2 километра вглубь обороны, успешно войдя в населенный пункт Ямполовка (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий наши войска прорвали оборонительную линию вооруженных формирований Украины южнее Тернов, на 1,2 км продвинувшись в глубину обороны противника, и вошли в населенный пункт Ямполовка», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что в результате этого продвижения российские военнослужащие улучшили свое тактическое положение в юго-восточной части от Ямполовки.

Ранее российские войска успешно сорвали контрнаступление ВСУ под Купянском и уничтожили значительные силы украинской армии. Это позволило ВС РФ укрепить свои позиции в регионе и продолжить наступательные операции, в том числе на южном направлении, где произошло последнее продвижение в Ямполовку.

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Солдаты ВС РФ смогли прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Тернов (ДНР) и продвинуться на 1,2 километра вглубь обороны, успешно войдя в населенный пункт Ямполовка (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В ходе активных боевых действий наши войска прорвали оборонительную линию вооруженных формирований Украины южнее Тернов, на 1,2 км продвинувшись в глубину обороны противника, и вошли в населенный пункт Ямполовка», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что в результате этого продвижения российские военнослужащие улучшили свое тактическое положение в юго-восточной части от Ямполовки. Ранее российские войска успешно сорвали контрнаступление ВСУ под Купянском и уничтожили значительные силы украинской армии. Это позволило ВС РФ укрепить свои позиции в регионе и продолжить наступательные операции, в том числе на южном направлении, где произошло последнее продвижение в Ямполовку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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