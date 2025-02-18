Солдаты ВС РФ смогли прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Тернов (ДНР) и продвинуться на 1,2 километра вглубь обороны, успешно войдя в населенный пункт Ямполовка (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий наши войска прорвали оборонительную линию вооруженных формирований Украины южнее Тернов, на 1,2 км продвинувшись в глубину обороны противника, и вошли в населенный пункт Ямполовка», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что в результате этого продвижения российские военнослужащие улучшили свое тактическое положение в юго-восточной части от Ямполовки.
Ранее российские войска успешно сорвали контрнаступление ВСУ под Купянском и уничтожили значительные силы украинской армии. Это позволило ВС РФ укрепить свои позиции в регионе и продолжить наступательные операции, в том числе на южном направлении, где произошло последнее продвижение в Ямполовку.
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