В России появился первый отечественный препарат для похудения: что еще можно лечить «Тирзеттой»

Компания «Промомед» анонсировала выход на рынок первого полностью отечественного прорывного препарата для похудения — «Тирзетта» (тирзепатид). Директор по новым продуктам и член совета директоров компании Кира Заславская заявила, что при создании препарата был разработан уникальный метод очистки и выделения вещества, который гарантирует качество и эффективность препарата. Что за «Тирзетта» и можно ли ей лечить что-то еще — в материале URA.RU.
«Тирзетта» выходит на рынок
Компания «Промомед» анонсировала выход на рынок первого полностью отечественного препарата для похудения «Тирзетта» (тирзепатид). О выходе в продажу нового препарата заявила на бизнес-завтраке биофармацевтической компании директор по новым продуктам, член совета директоров компании Кира Заславская.
Она также подчеркнула, что компании «Промомед» удалось разработать уникальную технологию очистки и выделения субстанции, что гарантирует высокое качество и безопасность препарата. Эта технология обеспечивает точное строение и чистоту каждой молекулы «Тирзетты», что в итоге способствует ее эффективности.
Применение нового препарата
«Тирзетта» поборется с глобальной проблемой — ожирением
Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина отметила, что ожирение стало серьезной мировой проблемой, особенно среди мужчин. По ее словам, новый препарат станет серьезным шагом в направлении контроля уровня ожирения среди населения.
«Новый препарат — это российская технология, которая поможет контролировать один из основных факторов риска. Поздравляю всех с этой победой», — заявила Драпкина РИА «Новости». Она назвала препарат прорывом. По ее словам, доступное лекарство поспособствует здоровой, продолжительной и активной жизни населения.
"Тирзетта" будет представлен в удобной форме — растворе для подкожного введения в автоинжекторе. Это позволит пациентам самостоятельно делать инъекции раз в неделю, просто нажав на кнопку.
Председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый сообщил, что в России насчитывается 44 миллиона человек с диагнозом «ожирение» и более 60 миллионов с лишним весом, при этом терапией охвачено лишь чуть более миллиона. Он добавил, что новый российский препарат будет стоить в пять-шесть раз меньше, чем аналогичные средства в США.
Какую еще пользу может принести «Тирзетта»
Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что тирзепатид может повысить шансы на беременность у женщин, страдающих от ожирения. Она отметила и другие положительные аспекты препаратов данной группы.
По словам Малышевой, тирзепатиды могут снизить сердечно-сосудистые риски, включая вероятности инфарктов и инсультов. Кроме того, они способны предупреждать развитие колоректального рака, уточнила телеведущая.
«Тирзетта» снижает риск развития сахарного диабета
Российский препарат для похудения также помогает снизить риск развития сахарного диабета на 94%. Подобное свойство «Тирзетта» Заславская назвала реальным шагом к увеличению продолжительности жизни и улучшению качества жизни.
За счет чего происходит похудение
«Тирзетта» обладает уникальным свойством селективного воздействия на жировые клетки, приводя к разрушению жиров. По словам Заславской, при этом препарат совсем не воздействует на мышечную ткань:»Тирзепатид — это первый препарат, который максимально селективно действует именно на жировую клетку. <...> Селективное воздействие на жировую клетку приводит к тому, что жир уходит, а мышцы остаются, и мышечная ткань укрепляется».
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