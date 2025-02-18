В Пулково начали работать роботы-уборщики с искусственным интеллектом

Пулково начал тестирование новейших роботов отечественного производства, предназначенных для уборки и дезинфекции общественных помещений. Эти роботы оснащены технологией визуальной навигации и искусственным интеллектом. Об этом сообщает ТАСС.
«В аэропорту Пулково начали работать высокопроизводительные роботы для уборки и дезинфекции общественных помещений с технологией визуальной навигации и искусственным интеллектом российского производства», — рассказали в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы», передает ТАСС. Роботы эффективно ориентируются в пространстве и выполняют свои функции без непосредственного участия человека.
Роботы оборудованы современными лидарами и камерами, что дает им возможность точно определять свое положение в пространстве и избегать препятствий. Кроме того, благодаря облачной системе управления, операторы могут дистанционно настраивать маршруты уборки, графики работы и получать отчеты о выполненных задачах. Роботы модели Cleanbotics от Waybot Robotics способны убирать площадь до 5 тысяч квадратных метров на одной зарядке аккумулятора. Это не только повышает производительность работы устройств, но и способствует экономии энергии и сокращению затрат на уборку.
Особое внимание при разработке роботов было уделено их способности к дезинфекции помещений, что крайне важно для обеспечения безопасности пассажиров и персонала в условиях пандемии. Роботы эффективно уничтожают бактерии и вирусы. Успешное внедрение роботов для уборки и дезинфекции в аэропорту Пулково может стать примером для других общественных и коммерческих учреждений.
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