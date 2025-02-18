Белоусов изменил правила выплат компенсаций контрактникам

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Белоусов внес изменения в порядок выплат для военных, улучшив систему
Белоусов внес изменения в порядок выплат для военных, улучшив систему Фото:

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о внесении изменений в порядок выплат денежной компенсации военнослужащим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того закончилось выполнение задач или нет», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Приказ подписал Андрей Белоусов. 

Это изменение упрощает процесс выплат, делая его более оперативным и справедливым. Ранее военнослужащие могли получить компенсацию только после возвращения из командировки и выполнения всех поставленных задач. Такие условия часто создавали трудности для военных, вынуждая их ждать заслуженных выплат.

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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о внесении изменений в порядок выплат денежной компенсации военнослужащим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  «Военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того закончилось выполнение задач или нет», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Приказ подписал Андрей Белоусов.  Это изменение упрощает процесс выплат, делая его более оперативным и справедливым. Ранее военнослужащие могли получить компенсацию только после возвращения из командировки и выполнения всех поставленных задач. Такие условия часто создавали трудности для военных, вынуждая их ждать заслуженных выплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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