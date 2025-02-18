Белоусов изменил правила выплат компенсаций контрактникам

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о внесении изменений в порядок выплат денежной компенсации военнослужащим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того закончилось выполнение задач или нет», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Приказ подписал Андрей Белоусов.
Это изменение упрощает процесс выплат, делая его более оперативным и справедливым. Ранее военнослужащие могли получить компенсацию только после возвращения из командировки и выполнения всех поставленных задач. Такие условия часто создавали трудности для военных, вынуждая их ждать заслуженных выплат.
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