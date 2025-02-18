Российские бойцы уничтожили целый взвод ВСУ одной гранатой

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Операторы дронов ликвидировали приличное количество украинских боевиков во время их ротации
Операторы дронов ликвидировали приличное количество украинских боевиков во время их ротации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВС РФ из бригады «Черные Барсы» с помощью одной гранаты уничтожили целый взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили военкоры.

«Ударные дроны группировки „Центр“ уничтожили целый взвод боевиков ВСУ», — говорится в  telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Сообщается, что операторы беспилотников из штурмовой роты «Кобра» бригады «Черные Барсы» подгадали нужный момент во время ротации ВСУ и осуществили сброс гранаты, уничтожив значительное число украинских боевиков.

В начале этого года взвод украинских военных сдался в плен российским войскам на кураховском направлении (ДНР )после безуспешной попытки отразить наступление 110-й гвардейской бригады ВС РФ. Пленные сообщили о критической ситуации, отсутствующей поддержке и большом числе раненых. Сообщается, что 16 человек приняли решение сдаться после получения листовок с соответствующем призывом.

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Бойцы ВС РФ из бригады «Черные Барсы» с помощью одной гранаты уничтожили целый взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили военкоры. «Ударные дроны группировки „Центр“ уничтожили целый взвод боевиков ВСУ», — говорится в  telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Сообщается, что операторы беспилотников из штурмовой роты «Кобра» бригады «Черные Барсы» подгадали нужный момент во время ротации ВСУ и осуществили сброс гранаты, уничтожив значительное число украинских боевиков. В начале этого года взвод украинских военных сдался в плен российским войскам на кураховском направлении (ДНР )после безуспешной попытки отразить наступление 110-й гвардейской бригады ВС РФ. Пленные сообщили о критической ситуации, отсутствующей поддержке и большом числе раненых. Сообщается, что 16 человек приняли решение сдаться после получения листовок с соответствующем призывом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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