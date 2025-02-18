Бойцы ВС РФ из бригады «Черные Барсы» с помощью одной гранаты уничтожили целый взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили военкоры.
«Ударные дроны группировки „Центр“ уничтожили целый взвод боевиков ВСУ», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Сообщается, что операторы беспилотников из штурмовой роты «Кобра» бригады «Черные Барсы» подгадали нужный момент во время ротации ВСУ и осуществили сброс гранаты, уничтожив значительное число украинских боевиков.
В начале этого года взвод украинских военных сдался в плен российским войскам на кураховском направлении (ДНР )после безуспешной попытки отразить наступление 110-й гвардейской бригады ВС РФ. Пленные сообщили о критической ситуации, отсутствующей поддержке и большом числе раненых. Сообщается, что 16 человек приняли решение сдаться после получения листовок с соответствующем призывом.
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