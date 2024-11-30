В Петербурге «Танк» перекрыл движение трамваев. Фото

В Петербурге кроссовер TANK перекрыл движение трамваев
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Сейчас движение трамваев перекрыто в обе стороны Фото:

Из-за ДТП в Веселом Поселке Санкт-Петербурга с участием китайского кроссовера TANK перекрыто движение трамваев. Об этом сообщила очевидица.

Очевидцы поделились кадрами ДТП с «Танком»
Очевидцы поделились кадрами ДТП с «Танком»
Фото:

«Автомобиль „Танк“ попытался проехать на красный свет. В результате кроссовер столкнулся с трамваем, а из-за ДТП трамвайное движение оказалось заблокировано в обе стороны», — сообщила свидетельница. Ее слова передает «Фонтанка».

В пресс-службе «Горэлектротранса» заявили, что авария произошла в 14:40 по местному времени. Автомобиль двигался попутно трамваю, затем, по предварительной информации, машина повернула налево на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП никто не пострадал.

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Из-за ДТП в Веселом Поселке Санкт-Петербурга с участием китайского кроссовера TANK перекрыто движение трамваев. Об этом сообщила очевидица. «Автомобиль „Танк“ попытался проехать на красный свет. В результате кроссовер столкнулся с трамваем, а из-за ДТП трамвайное движение оказалось заблокировано в обе стороны», — сообщила свидетельница. Ее слова передает «Фонтанка». В пресс-службе «Горэлектротранса» заявили, что авария произошла в 14:40 по местному времени. Автомобиль двигался попутно трамваю, затем, по предварительной информации, машина повернула налево на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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