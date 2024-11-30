Из-за ДТП в Веселом Поселке Санкт-Петербурга с участием китайского кроссовера TANK перекрыто движение трамваев. Об этом сообщила очевидица.
«Автомобиль „Танк“ попытался проехать на красный свет. В результате кроссовер столкнулся с трамваем, а из-за ДТП трамвайное движение оказалось заблокировано в обе стороны», — сообщила свидетельница. Ее слова передает «Фонтанка».
В пресс-службе «Горэлектротранса» заявили, что авария произошла в 14:40 по местному времени. Автомобиль двигался попутно трамваю, затем, по предварительной информации, машина повернула налево на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП никто не пострадал.
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