Происшествия ДТП В Петербурге «Танк» перекрыл движение трамваев. Фото В Петербурге кроссовер TANK перекрыл движение трамваев 30 ноября 2024 в 20:04 Размер текста - 17 + Сейчас движение трамваев перекрыто в обе стороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за ДТП в Веселом Поселке Санкт-Петербурга с участием китайского кроссовера TANK перекрыто движение трамваев. Об этом сообщила очевидица. Очевидцы поделились кадрами ДТП с «Танком» telegram-канал «Фонтанка» Фото: «Автомобиль „Танк“ попытался проехать на красный свет. В результате кроссовер столкнулся с трамваем, а из-за ДТП трамвайное движение оказалось заблокировано в обе стороны», — сообщила свидетельница. Ее слова передает «Фонтанка». В пресс-службе «Горэлектротранса» заявили, что авария произошла в 14:40 по местному времени. Автомобиль двигался попутно трамваю, затем, по предварительной информации, машина повернула налево на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП никто не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-за ДТП в Веселом Поселке Санкт-Петербурга с участием китайского кроссовера TANK перекрыто движение трамваев. Об этом сообщила очевидица. «Автомобиль „Танк“ попытался проехать на красный свет. В результате кроссовер столкнулся с трамваем, а из-за ДТП трамвайное движение оказалось заблокировано в обе стороны», — сообщила свидетельница. Ее слова передает «Фонтанка». В пресс-службе «Горэлектротранса» заявили, что авария произошла в 14:40 по местному времени. Автомобиль двигался попутно трамваю, затем, по предварительной информации, машина повернула налево на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП никто не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям