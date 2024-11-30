Депутат Госдумы поставила жесткое условие лидерам сборной РФ

Журова обвинит лидера сборной России в предательстве, если он сменит гражданство
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмены покидают Россию из-за жесткой конкуренции, заявила Журова
Спортсмены покидают Россию из-за жесткой конкуренции, заявила Журова Фото:

Если лидер сборной России примет новое гражданство, это будет рассматриваться как предательство и побег из страны. Такое заявление сделала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Если сейчас уедет лидер сборной России, которому создали здесь все условия для побед, я рассматриваю это как побег из страны, предательство», — передает слова Журовой Sport24. При этом она подчеркнула, что каждый случай уникален и не осуждает спортсменов, которые занимают низкие места и стремятся покинуть Россию.

Журова отметила, что решение спортсменов покинуть страну часто связано с конкуренцией внутри РФ. Она не видит ничего предосудительного в таких шагах, особенно если после отъезда они не критикуют свою родину.

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Если лидер сборной России примет новое гражданство, это будет рассматриваться как предательство и побег из страны. Такое заявление сделала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. «Если сейчас уедет лидер сборной России, которому создали здесь все условия для побед, я рассматриваю это как побег из страны, предательство», — передает слова Журовой Sport24. При этом она подчеркнула, что каждый случай уникален и не осуждает спортсменов, которые занимают низкие места и стремятся покинуть Россию. Журова отметила, что решение спортсменов покинуть страну часто связано с конкуренцией внутри РФ. Она не видит ничего предосудительного в таких шагах, особенно если после отъезда они не критикуют свою родину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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