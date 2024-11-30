Депутат Госдумы поставила жесткое условие лидерам сборной РФ

Если лидер сборной России примет новое гражданство, это будет рассматриваться как предательство и побег из страны. Такое заявление сделала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Если сейчас уедет лидер сборной России, которому создали здесь все условия для побед, я рассматриваю это как побег из страны, предательство», — передает слова Журовой Sport24. При этом она подчеркнула, что каждый случай уникален и не осуждает спортсменов, которые занимают низкие места и стремятся покинуть Россию.
Журова отметила, что решение спортсменов покинуть страну часто связано с конкуренцией внутри РФ. Она не видит ничего предосудительного в таких шагах, особенно если после отъезда они не критикуют свою родину.
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