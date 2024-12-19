Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ разрешил мусульманам страны заключать до четырех религиозных браков, при этом ключевым условием является справедливое отношение к каждой из жен. Об этом сообщил заместитель председателя совета улемов и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
«Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака», — рассказал Аляутдинов. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что это возможно при условии, если его первая супруга не может иметь детей по состоянию здоровья в связи с окончанием репродуктивного возраста или другим объективным причинам, включая сексуальную несовместимость и нежелание рожать.
Основное требование к мужчинам, желающим вступить в полигамный брак — это обеспечение равного материального положения, жилья и времени для каждой из жен. Муфтий подчеркнул, что если эти условия не выполняются, то полигамный брак не может быть заключен. Также мужчина обязан уведомить своих жен о своих намерениях и получить их согласие, что важно для поддержания честности и открытости в отношениях.
Ранее председатель комитета Госдумы Нина Останина заявила, что многоженство и многомужество запрещено в России на законодательном уровне. По ее словам, легализация такой практики приведет лишь к финансовым проблемам у детей в будущем.
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