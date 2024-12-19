Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

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Аляутдинов заявил о возможности мусульман заключать полигамный брак
Аляутдинов заявил о возможности мусульман заключать полигамный брак Фото:

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ разрешил мусульманам страны заключать до четырех религиозных браков, при этом ключевым условием является справедливое отношение к каждой из жен. Об этом сообщил заместитель председателя совета улемов и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака», — рассказал Аляутдинов. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что это возможно при условии, если его первая супруга не может иметь детей по состоянию здоровья в связи с окончанием репродуктивного возраста или другим объективным причинам, включая сексуальную несовместимость и нежелание рожать.

Основное требование к мужчинам, желающим вступить в полигамный брак — это обеспечение равного материального положения, жилья и времени для каждой из жен. Муфтий подчеркнул, что если эти условия не выполняются, то полигамный брак не может быть заключен. Также мужчина обязан уведомить своих жен о своих намерениях и получить их согласие, что важно для поддержания честности и открытости в отношениях.

Ранее председатель комитета Госдумы Нина Останина заявила, что многоженство и многомужество запрещено в России на законодательном уровне. По ее словам, легализация такой практики приведет лишь к финансовым проблемам у детей в будущем. 

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Совет улемов Духовного управления мусульман РФ разрешил мусульманам страны заключать до четырех религиозных браков, при этом ключевым условием является справедливое отношение к каждой из жен. Об этом сообщил заместитель председателя совета улемов и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. «Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака», — рассказал Аляутдинов. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что это возможно при условии, если его первая супруга не может иметь детей по состоянию здоровья в связи с окончанием репродуктивного возраста или другим объективным причинам, включая сексуальную несовместимость и нежелание рожать. Основное требование к мужчинам, желающим вступить в полигамный брак — это обеспечение равного материального положения, жилья и времени для каждой из жен. Муфтий подчеркнул, что если эти условия не выполняются, то полигамный брак не может быть заключен. Также мужчина обязан уведомить своих жен о своих намерениях и получить их согласие, что важно для поддержания честности и открытости в отношениях. Ранее председатель комитета Госдумы Нина Останина заявила, что многоженство и многомужество запрещено в России на законодательном уровне. По ее словам, легализация такой практики приведет лишь к финансовым проблемам у детей в будущем. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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