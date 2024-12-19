«Почему не многомужество»: депутат ГД вместо Путина ответила на волнующий вопрос россиян

Депутат Останина заявила, что многоженство обрекает детей на нищету
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Останина заявила, что многоженство противоречит Конституции РФ
Останина заявила, что многоженство противоречит Конституции РФ Фото:

Многоженство запрещено в России, сообщила председатель комитета Госдумы Нина Останина, комментируя вопрос о его легализации для повышения рождаемости. Она добавила, что в будущем это может стать причиной экономических проблем у детей.

«Давайте я отвечу статьей Конституции, согласно которой у нас брак — это союз мужчины и женщины, не мужчин и женщин и не мужчины и женщин. Если многоженство, а почему тогда не многомужество? Надо, чтобы предложение было взаимным», — заявила Останина. Ее слова приводит «Газета.Ru». Она также добавила, что подобная практика противоречит нравственным и традиционным ценностям российского народа. 

Останина также подчеркнула, что наличие множества супругов может привести к социальным и экономическим проблемам для детей. Она привела пример семьи Ивана Сухова, который живет в трехкомнатной квартире с тремя женами и 14 детьми, что создает условия для нищеты и отсутствия должного образования.

Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на экран был выведен вопрос, который остался без ответа. Человек спрашивал: «Почему бы не разрешить многоженство, чтобы повысить рождаемость». 

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Многоженство запрещено в России, сообщила председатель комитета Госдумы Нина Останина, комментируя вопрос о его легализации для повышения рождаемости. Она добавила, что в будущем это может стать причиной экономических проблем у детей. «Давайте я отвечу статьей Конституции, согласно которой у нас брак — это союз мужчины и женщины, не мужчин и женщин и не мужчины и женщин. Если многоженство, а почему тогда не многомужество? Надо, чтобы предложение было взаимным», — заявила Останина. Ее слова приводит «Газета.Ru». Она также добавила, что подобная практика противоречит нравственным и традиционным ценностям российского народа.  Останина также подчеркнула, что наличие множества супругов может привести к социальным и экономическим проблемам для детей. Она привела пример семьи Ивана Сухова, который живет в трехкомнатной квартире с тремя женами и 14 детьми, что создает условия для нищеты и отсутствия должного образования. Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на экран был выведен вопрос, который остался без ответа. Человек спрашивал: «Почему бы не разрешить многоженство, чтобы повысить рождаемость». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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