У берегов ОАЭ произошло крушение самолета

Легкий самолет клуба «Аль-Джазира» потерпел крушение у берегов Рас-эль-Хайма, находящегося в ОАЭ. Об этом сообщает информационное агентство WAM.
«Легкий самолет, принадлежащий клубу авиационного спорта „Аль-Джазира“, разбился у берегов эмирата Рас-эль-Хайма», — передает агентство. Там добавили, что пилот и его спутник погибли.
Агентство добавило, что, по информации Главного управления гражданской авиации ОАЭ, ведется расследование причин произошедшего инцидента. Управление выразило соболезнования семьям погибших.
Ранее пассажирский лайнер южнокорейской авиакомпании Jeju Air выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту города Муан, расположенного в юго-западной части страны. Инцидент произошел во время посадки самолета в международном аэропорту провинции Южная Чолла, который находится примерно в 288 километрах от столицы Сеула. На борту воздушного судна находились приблизительно 175 пассажиров и шесть членов экипажа, возвращавшихся из Бангкока, передает 360.ru.
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