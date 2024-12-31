Российские ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ

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Дружные средства ПВО сбили украинские БПЛА над территориями Ростовской и Астраханской областей, заявили в Минобороны РФ
Дружные средства ПВО сбили украинские БПЛА над территориями Ростовской и Астраханской областей, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО успешно справились с отражением очередной угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехватив и уничтожив пять украинских беспилотников над Ростовской и Астраханской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«31 декабря текущего года <...> дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один над территорией Астраханской», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Отмечается, что БПЛА ВСУ были сбиты над территориями российских регионов с 11:30 до 14:00 по московскому времени.

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Российские системы ПВО успешно справились с отражением очередной угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехватив и уничтожив пять украинских беспилотников над Ростовской и Астраханской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «31 декабря текущего года <...> дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один над территорией Астраханской», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Отмечается, что БПЛА ВСУ были сбиты над территориями российских регионов с 11:30 до 14:00 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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