Российские ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ

Российские системы ПВО успешно справились с отражением очередной угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехватив и уничтожив пять украинских беспилотников над Ростовской и Астраханской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«31 декабря текущего года <...> дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один над территорией Астраханской», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Отмечается, что БПЛА ВСУ были сбиты над территориями российских регионов с 11:30 до 14:00 по московскому времени.
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