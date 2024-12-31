ООН: ВСУ добивает раненых российских солдат беспилотниками

Солдаты ВСУ добивают раненых российских бойцов, используя FPV дроны. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«УВКПЧ подтвердило четыре зафиксированных на видео инцидента, когда беспилотники атаковали и убили трех российских и одного украинского военнослужащих», — говорится в отчете. Отмечается, что подобные случаи являются прямым нарушением международного гуманитарного права.
В документе подчеркивается, что согласно международному праву, человек, неспособный защитить себя, считается вышедшим из строя. При этом важно условие, по которому он должен воздерживаться от любых враждебных действий. Таким образом, добивание такой цели является военным преступлением.
31 декабря ВС РФ уничтожили четыре беспилотника. Также усилиями российских военных подорваны два безэкипажных катера ВСУ вблизи Севастополя, передает 360.ru.
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