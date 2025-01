NYT: Трамп заставит Украину смириться с поражением ради немедленного мира

Трампу придется принять поражение Украины в конфликте с Россией Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новоизбранный президент США Дональд Трамп заставит Киев смириться с поражением на поле боя ради прекращения огня и достижения мира с Москвой. Такое мнение выразил американский журналист Дэвид Френч. «Неясно, как Трамп сможет достичь чего-то похожего на немедленный мир, если он каким-то образом не заставит Украину признать поражение», — заявил Френч. Его слова приводит газета The New York Times. Тем не менее он усомнился в том, что президент РФ Владимир Путин пойдет на какие-либо уступки Трампу. Ранее авторы британской газеты The Guardian писали, что пока нет никаких признаков того, что Москва или Киев готовы к уступкам, которые были бы приемлемы для мирного завершения конфликта. Некоторые американские СМИ уверены, что Трампу так или иначе придется пойти на территориальные уступки в переговорах с Путиным и официально заявить о невозможности вступления Украины в НАТО. В противном случае Россия продолжит СВО, пока не достигнет своих целей.

