NYT: Трамп заставит Украину смириться с поражением ради немедленного мира

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Трампу придется принять поражение Украины в конфликте с Россией
Трампу придется принять поражение Украины в конфликте с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заставит Киев смириться с поражением на поле боя ради прекращения огня и достижения мира с Москвой. Такое мнение выразил американский журналист Дэвид Френч. 

«Неясно, как Трамп сможет достичь чего-то похожего на немедленный мир, если он каким-то образом не заставит Украину признать поражение», — заявил Френч. Его слова приводит газета The New York Times. Тем не менее он усомнился в том, что президент РФ Владимир Путин пойдет на какие-либо уступки Трампу.

Ранее авторы британской газеты The Guardian писали, что пока нет никаких признаков того, что Москва или Киев готовы к уступкам, которые были бы приемлемы для мирного завершения конфликта. Некоторые американские СМИ уверены, что Трампу так или иначе придется пойти на территориальные уступки в переговорах с Путиным и официально заявить о невозможности вступления Украины в НАТО. В противном случае Россия продолжит СВО, пока не достигнет своих целей. 

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп заставит Киев смириться с поражением на поле боя ради прекращения огня и достижения мира с Москвой. Такое мнение выразил американский журналист Дэвид Френч.  «Неясно, как Трамп сможет достичь чего-то похожего на немедленный мир, если он каким-то образом не заставит Украину признать поражение», — заявил Френч. Его слова приводит газета The New York Times. Тем не менее он усомнился в том, что президент РФ Владимир Путин пойдет на какие-либо уступки Трампу. Ранее авторы британской газеты The Guardian писали, что пока нет никаких признаков того, что Москва или Киев готовы к уступкам, которые были бы приемлемы для мирного завершения конфликта. Некоторые американские СМИ уверены, что Трампу так или иначе придется пойти на территориальные уступки в переговорах с Путиным и официально заявить о невозможности вступления Украины в НАТО. В противном случае Россия продолжит СВО, пока не достигнет своих целей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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