На Украине начался суд над экс-главой СБУ Кулиничем

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На Украине судят экс-главу СБУ в Крыму Кулинича
На Украине судят экс-главу СБУ в Крыму Кулинича Фото:

В Киеве начался судебный процесс над бывшим главой СБУ в Крыму Олегом Кулиничем. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times, ссылаясь на свои источники. Украинца обвиняют в предательстве интересов страны путем «сдачи» юга страны России и бездействии в начале специальной военной операции. 

«Как киевский Ким Филби проник в команду Зеленского. Предполагаемый московский агент, обвиняемый в государственной измене, накануне [конфликта] достиг высших эшелонов украинской разведки», — пишет The Sunday Times.

Издание сравнивает Кулинича с Кимом Филби, известным советским разведчиком, который работал на британскую спецслужбу MI6. В материале указывается, что Кулинич был якобы внедрен в окружение будущего главы Украины Владимира Зеленского во время его предвыборной кампании в 2019 году по указанию бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Владимира Сивковича.

В обвинении Кулиничу также вменяется проведение учений, которые позволили выявить слабые места украинских подразделений. В первые часы специальной военной операции он якобы блокировал попытки проинформировать руководство СБУ о ситуации, переводя своих подчиненных в другую область и разоружая их.

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В Киеве начался судебный процесс над бывшим главой СБУ в Крыму Олегом Кулиничем. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times, ссылаясь на свои источники. Украинца обвиняют в предательстве интересов страны путем «сдачи» юга страны России и бездействии в начале специальной военной операции.  «Как киевский Ким Филби проник в команду Зеленского. Предполагаемый московский агент, обвиняемый в государственной измене, накануне [конфликта] достиг высших эшелонов украинской разведки», — пишет The Sunday Times. Издание сравнивает Кулинича с Кимом Филби, известным советским разведчиком, который работал на британскую спецслужбу MI6. В материале указывается, что Кулинич был якобы внедрен в окружение будущего главы Украины Владимира Зеленского во время его предвыборной кампании в 2019 году по указанию бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Владимира Сивковича. В обвинении Кулиничу также вменяется проведение учений, которые позволили выявить слабые места украинских подразделений. В первые часы специальной военной операции он якобы блокировал попытки проинформировать руководство СБУ о ситуации, переводя своих подчиненных в другую область и разоружая их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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