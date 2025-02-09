На Украине начался суд над экс-главой СБУ Кулиничем

В Киеве начался судебный процесс над бывшим главой СБУ в Крыму Олегом Кулиничем. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times, ссылаясь на свои источники. Украинца обвиняют в предательстве интересов страны путем «сдачи» юга страны России и бездействии в начале специальной военной операции.
«Как киевский Ким Филби проник в команду Зеленского. Предполагаемый московский агент, обвиняемый в государственной измене, накануне [конфликта] достиг высших эшелонов украинской разведки», — пишет The Sunday Times.
Издание сравнивает Кулинича с Кимом Филби, известным советским разведчиком, который работал на британскую спецслужбу MI6. В материале указывается, что Кулинич был якобы внедрен в окружение будущего главы Украины Владимира Зеленского во время его предвыборной кампании в 2019 году по указанию бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Владимира Сивковича.
В обвинении Кулиничу также вменяется проведение учений, которые позволили выявить слабые места украинских подразделений. В первые часы специальной военной операции он якобы блокировал попытки проинформировать руководство СБУ о ситуации, переводя своих подчиненных в другую область и разоружая их.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.