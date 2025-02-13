Скончалась российская блогерша Шеремет, рассказывавшая о жизни с редкой болезнью

Известная журналистка и блогерша Таисия Шеремет ушла из жизни в возрасте 22 лет в реанимационном отделении испанской больницы. Девушка стала известна благодаря своей работе в проекте «Такие дела», где она открыто говорила о своей борьбе с муковисцидозом. Об этом сообщили в группе поддержки журналистки.
«Таисия ушла спокойно, без боли и страданий. Она уснула, не оставшись одна. До последнего она просила передать всем, что любит вас», — рассказала Анастасия, одна из близких Таисии, ее слова приводит издание «Такие дела». «Таси больше нет с нами. Ее борьба была длинной и тяжелой», — написала в соцсетях Наталья, еще одна участница проекта «Таких дел», которая также живет с муковисцидозом и поддерживала Таисию.
Таисия провела последние месяцы в больнице в Испании, стремясь дожить до лета 2025 года, когда ожидалось поступление нового лекарства, необходимого для лечения ее редкой мутации муковисцидоза, сообщает издание. «Моя мутация не реагирует на существующие лекарства, а новое должно появиться только через несколько лет. Не уверена, что доживу до этого», — говорила Таисия в одном из своих обращений за поддержкой.
Она также рассматривала возможность лечения в Германии, где могли бы стабилизировать ее состояние и при необходимости провести трансплантацию легких. Однако организовать перелет и договориться с клиникой так и не удалось.
Со школьных лет Таисия вела блог о жизни с муковисцидозом. А позднее работала журналисткой и создала подкаст «Такие дела», посвященный опасным и сомнительным медицинским практикам.
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