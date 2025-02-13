13 февраля 2025

Скончалась российская блогерша Шеремет, рассказывавшая о жизни с редкой болезнью

В Испании умерла болевшая муковисцидозом блогерша Таисия Шеремет
© Служба новостей «URA.RU»
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Известная блогерша Таисия Шеремет ушла из жизни в 22 года
Известная блогерша Таисия Шеремет ушла из жизни в 22 года Фото:

Известная журналистка и блогерша Таисия Шеремет ушла из жизни в возрасте 22 лет в реанимационном отделении испанской больницы. Девушка стала известна благодаря своей работе в проекте «Такие дела», где она открыто говорила о своей борьбе с муковисцидозом. Об этом сообщили в группе поддержки журналистки.

«Таисия ушла спокойно, без боли и страданий. Она уснула, не оставшись одна. До последнего она просила передать всем, что любит вас», — рассказала Анастасия, одна из близких Таисии, ее слова приводит издание «Такие дела». «Таси больше нет с нами. Ее борьба была длинной и тяжелой», — написала в соцсетях Наталья, еще одна участница проекта «Таких дел», которая также живет с муковисцидозом и поддерживала Таисию.

Таисия провела последние месяцы в больнице в Испании, стремясь дожить до лета 2025 года, когда ожидалось поступление нового лекарства, необходимого для лечения ее редкой мутации муковисцидоза, сообщает издание. «Моя мутация не реагирует на существующие лекарства, а новое должно появиться только через несколько лет. Не уверена, что доживу до этого», — говорила Таисия в одном из своих обращений за поддержкой.

Она также рассматривала возможность лечения в Германии, где могли бы стабилизировать ее состояние и при необходимости провести трансплантацию легких. Однако организовать перелет и договориться с клиникой так и не удалось.

Со школьных лет Таисия вела блог о жизни с муковисцидозом. А позднее работала журналисткой и создала подкаст «Такие дела», посвященный опасным и сомнительным медицинским практикам.

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Известная журналистка и блогерша Таисия Шеремет ушла из жизни в возрасте 22 лет в реанимационном отделении испанской больницы. Девушка стала известна благодаря своей работе в проекте «Такие дела», где она открыто говорила о своей борьбе с муковисцидозом. Об этом сообщили в группе поддержки журналистки. «Таисия ушла спокойно, без боли и страданий. Она уснула, не оставшись одна. До последнего она просила передать всем, что любит вас», — рассказала Анастасия, одна из близких Таисии, ее слова приводит издание «Такие дела». «Таси больше нет с нами. Ее борьба была длинной и тяжелой», — написала в соцсетях Наталья, еще одна участница проекта «Таких дел», которая также живет с муковисцидозом и поддерживала Таисию. Таисия провела последние месяцы в больнице в Испании, стремясь дожить до лета 2025 года, когда ожидалось поступление нового лекарства, необходимого для лечения ее редкой мутации муковисцидоза, сообщает издание. «Моя мутация не реагирует на существующие лекарства, а новое должно появиться только через несколько лет. Не уверена, что доживу до этого», — говорила Таисия в одном из своих обращений за поддержкой. Она также рассматривала возможность лечения в Германии, где могли бы стабилизировать ее состояние и при необходимости провести трансплантацию легких. Однако организовать перелет и договориться с клиникой так и не удалось. Со школьных лет Таисия вела блог о жизни с муковисцидозом. А позднее работала журналисткой и создала подкаст «Такие дела», посвященный опасным и сомнительным медицинским практикам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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