Друга Миши Литвина лишили российского гражданства

Друг российского стримера Миши Литвина, блогер SUBO (настоящее имя — Субхан Мамедов) лишился российского гражданства, сообщают telegram-каналы. По их информации, причиной аннулирования стали ложные сведения, предоставленные им при получении гражданства, а также провокационная деятельность в интернете.
«Известного блогера-миллионника SUBO лишили российского гражданства... Субхан Мамедов предоставил ложные сведения о себе, когда получал гражданство РФ, а также выкладывал ролики-пранки над сотрудниками полиции», — пишет telegram-канал Shot. В одном из своих видео блогер переоделся в форму полицейского, в другом имитировал вооруженное нападение.
Кроме того, SUBO известен видеороликами, где он демонстрирует свой богатый образ жизни. В Москве у него есть бургерная. Отмечается, что ему оказали содействие в получении российского гражданства по упрощенной процедуре.
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