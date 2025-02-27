Друга Миши Литвина лишили российского гражданства

Блогера SUBO лишили гражданства РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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SUBO лишили российского гражданства
SUBO лишили российского гражданства Фото:

Друг российского стримера Миши Литвина, блогер SUBO (настоящее имя — Субхан Мамедов) лишился российского гражданства, сообщают telegram-каналы. По их информации, причиной аннулирования стали ложные сведения, предоставленные им при получении гражданства, а также провокационная деятельность в интернете.

«Известного блогера-миллионника SUBO лишили российского гражданства... Субхан Мамедов предоставил ложные сведения о себе, когда получал гражданство РФ, а также выкладывал ролики-пранки над сотрудниками полиции», — пишет telegram-канал Shot. В одном из своих видео блогер переоделся в форму полицейского, в другом имитировал вооруженное нападение.

Кроме того, SUBO известен видеороликами, где он демонстрирует свой богатый образ жизни. В Москве у него есть бургерная. Отмечается, что ему оказали содействие в получении российского гражданства по упрощенной процедуре.

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Друг российского стримера Миши Литвина, блогер SUBO (настоящее имя — Субхан Мамедов) лишился российского гражданства, сообщают telegram-каналы. По их информации, причиной аннулирования стали ложные сведения, предоставленные им при получении гражданства, а также провокационная деятельность в интернете. «Известного блогера-миллионника SUBO лишили российского гражданства... Субхан Мамедов предоставил ложные сведения о себе, когда получал гражданство РФ, а также выкладывал ролики-пранки над сотрудниками полиции», — пишет telegram-канал Shot. В одном из своих видео блогер переоделся в форму полицейского, в другом имитировал вооруженное нападение. Кроме того, SUBO известен видеороликами, где он демонстрирует свой богатый образ жизни. В Москве у него есть бургерная. Отмечается, что ему оказали содействие в получении российского гражданства по упрощенной процедуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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