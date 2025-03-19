Песков допустил встречу Путина и Трампа в Саудовской Аравии

Встреча президента России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом может произойти в Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Вариант, что встреча Путина и Трампа состоится в Саудовской Аравии, исключать нельзя», — заявил Песков в разговоре с ТАСС. Пока не известно место проведения очной встречи между Путиным и Трампом. Однако несколько мировых политиков так же указывали на Саудовскую Аравию как предполагаемое место переговоров.
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