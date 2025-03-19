Песков допустил встречу Путина и Трампа в Саудовской Аравии

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Песков не исключил возможность проведения переговоров в Саудовской Аравии
Песков не исключил возможность проведения переговоров в Саудовской Аравии Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Встреча президента России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом может произойти в Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. 

«Вариант, что встреча Путина и Трампа состоится в Саудовской Аравии, исключать нельзя», — заявил Песков в разговоре с ТАСС. Пока не известно место проведения очной встречи между Путиным и Трампом. Однако несколько мировых политиков так же указывали на Саудовскую Аравию как предполагаемое место переговоров. 

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Встреча президента России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом может произойти в Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.  «Вариант, что встреча Путина и Трампа состоится в Саудовской Аравии, исключать нельзя», — заявил Песков в разговоре с ТАСС. Пока не известно место проведения очной встречи между Путиным и Трампом. Однако несколько мировых политиков так же указывали на Саудовскую Аравию как предполагаемое место переговоров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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