В Эр-Рияде начались переговоры США и Украины

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Умеров заявил, что делегации обсуждают ряд сложных вопросов
Умеров заявил, что делегации обсуждают ряд сложных вопросов Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) началась встреча украинской делегации с представителями Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

«Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде», — написал Рустем Умеров в своем аккаунте в соцсети X. По его словам, делегации обсудят защиту энергетических объектов и критически важной инфраструктуры, а также ряд сложных технических вопросов. В состав делегации входят военные и эксперты по энергетике.

Президент РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поддержал инициативу по 30-дневному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. С тех пор Москва полностью прекратила соответствующие атаки, а Украина, в свою очередь, многократно нарушила сделку, совершая удары по российским объектам энергетики.

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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) началась встреча украинской делегации с представителями Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров. «Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде», — написал Рустем Умеров в своем аккаунте в соцсети X. По его словам, делегации обсудят защиту энергетических объектов и критически важной инфраструктуры, а также ряд сложных технических вопросов. В состав делегации входят военные и эксперты по энергетике. Президент РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поддержал инициативу по 30-дневному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. С тех пор Москва полностью прекратила соответствующие атаки, а Украина, в свою очередь, многократно нарушила сделку, совершая удары по российским объектам энергетики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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