В Эр-Рияде начались переговоры США и Украины

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) началась встреча украинской делегации с представителями Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.
«Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде», — написал Рустем Умеров в своем аккаунте в соцсети X. По его словам, делегации обсудят защиту энергетических объектов и критически важной инфраструктуры, а также ряд сложных технических вопросов. В состав делегации входят военные и эксперты по энергетике.
Президент РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поддержал инициативу по 30-дневному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. С тех пор Москва полностью прекратила соответствующие атаки, а Украина, в свою очередь, многократно нарушила сделку, совершая удары по российским объектам энергетики.
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