Ростовский пенсионер обстрелял школьниц, покусившихся на его черешню

В городе Пролетарск Ростовской области девочка пострадала от выстрела из пневматической винтовки. Причиной стала сорванная с дерева черешня.
«В Ростовской области в девочку попала пуля из пневматической винтовки, когда она пыталась сорвать черешню», — пишет издания «Наша неделя. Пролетарск». Инцидент произошел 23 мая. Четверо девочек гуляли по улице Скиба и решили сорвать черешню с дерева, которое росло за двором частного дома. В этот момент прозвучали выстрелы из пневматической винтовки. Одна из девочек получила пулевое ранение в левое предплечье. Испугавшись, дети бросились бежать.
Мать пострадавшей незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. В ходе проверки выяснилось, что выстрелы произвел пенсионер, владелец участка, на котором росло дерево. По его словам, он стрелял вверх и в забор, не имея намерения причинить вред. Предполагается, что пуля рикошетом попала в ребенка. Пневматическая винтовка была изъята полицией. В настоящее время семья пострадавшей ожидает результатов судебно-медицинской и трасологической экспертиз.
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