Замгубернатора ХМАО Исаков отправил машину курганскому комбату Горынычу. Видео

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Курганский комбат Горыныч получил «Буханку» из ХМАО
Курганский комбат Горыныч получил «Буханку» из ХМАО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский командир танкового батальона Горыныч получил автомобиль УАЗ от заместителя губернатора ХМАО Эдуарда Исакова. Об этом военнослужащий рассказал в своих соцсетях. 

«Мне пришла „Буханка“ на белгородское направление. Большое спасибо замгубернатора ХМАО Эдуарду Исакову за доставку. Победа будет за нами», — сказал на видео боец Горыныч. 

Отдельно комбат поблагодарил руководителя общественной организации «Спорт без границ» Ивана Башинского за сбор и покупку машины. Также он передал привет своему старшине Седому, который находится в отпуске по лечению и реабилитации. 

Ранее URA.RU писало, что курганский командир Горыныч показал легендарный танк, выдержавший десятки прилетов дронов-камикадзе ВСУ. С последнего боя машина выехала своим ходом и теперь, по словам бойца, продолжит службу в качестве тягача-эвакуатора в зоне СВО.

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Курганский командир танкового батальона Горыныч получил автомобиль УАЗ от заместителя губернатора ХМАО Эдуарда Исакова. Об этом военнослужащий рассказал в своих соцсетях.  «Мне пришла „Буханка“ на белгородское направление. Большое спасибо замгубернатора ХМАО Эдуарду Исакову за доставку. Победа будет за нами», — сказал на видео боец Горыныч.  Отдельно комбат поблагодарил руководителя общественной организации «Спорт без границ» Ивана Башинского за сбор и покупку машины. Также он передал привет своему старшине Седому, который находится в отпуске по лечению и реабилитации.  Ранее URA.RU писало, что курганский командир Горыныч показал легендарный танк, выдержавший десятки прилетов дронов-камикадзе ВСУ. С последнего боя машина выехала своим ходом и теперь, по словам бойца, продолжит службу в качестве тягача-эвакуатора в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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