Курганский командир танкового батальона Горыныч получил автомобиль УАЗ от заместителя губернатора ХМАО Эдуарда Исакова. Об этом военнослужащий рассказал в своих соцсетях.
«Мне пришла „Буханка“ на белгородское направление. Большое спасибо замгубернатора ХМАО Эдуарду Исакову за доставку. Победа будет за нами», — сказал на видео боец Горыныч.
Отдельно комбат поблагодарил руководителя общественной организации «Спорт без границ» Ивана Башинского за сбор и покупку машины. Также он передал привет своему старшине Седому, который находится в отпуске по лечению и реабилитации.
Ранее URA.RU писало, что курганский командир Горыныч показал легендарный танк, выдержавший десятки прилетов дронов-камикадзе ВСУ. С последнего боя машина выехала своим ходом и теперь, по словам бойца, продолжит службу в качестве тягача-эвакуатора в зоне СВО.
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