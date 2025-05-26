Сын президента Всероссийского общества слепых попался на взятке

В Татарстане задержан сын главы Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина. Как сообщил источник, задержание, предположительно, связано со взяточничеством.
«Сипкин А.В. задержан по подозрению в незаконном получении денежных средств в особо крупном размере от одного из руководителей дочернего предприятия Всероссийского общества слепых. Деньги предназначались за общее покровительство», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией. Его слова передает РЕН ТВ. Отмечается, что от действий Сипкина-младшего дочерние компании Всероссийского общества слепых получили ущерб.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов планируют провести проверку в отношении президента Всероссийского общества слепых. Они выявят факты нецелевого расходования субсидий, а также установление обстоятельств возможной реализации принадлежащих ВОС объектов в регионах по заниженным ценам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.