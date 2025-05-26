Сын президента Всероссийского общества слепых попался на взятке

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Сына главы общества Слепых подозревают в получении взятки (архивное фото)
Сына главы общества Слепых подозревают в получении взятки (архивное фото) Фото:

В Татарстане задержан сын главы Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина. Как сообщил источник, задержание, предположительно, связано со взяточничеством. 

«Сипкин А.В. задержан по подозрению в незаконном получении денежных средств в особо крупном размере от одного из руководителей дочернего предприятия Всероссийского общества слепых. Деньги предназначались за общее покровительство», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией. Его слова передает РЕН ТВ. Отмечается, что от действий Сипкина-младшего дочерние компании Всероссийского общества слепых получили ущерб. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов планируют провести проверку в отношении президента Всероссийского общества слепых. Они выявят факты нецелевого расходования субсидий, а также установление обстоятельств возможной реализации принадлежащих ВОС объектов в регионах по заниженным ценам.

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В Татарстане задержан сын главы Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина. Как сообщил источник, задержание, предположительно, связано со взяточничеством.  «Сипкин А.В. задержан по подозрению в незаконном получении денежных средств в особо крупном размере от одного из руководителей дочернего предприятия Всероссийского общества слепых. Деньги предназначались за общее покровительство», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией. Его слова передает РЕН ТВ. Отмечается, что от действий Сипкина-младшего дочерние компании Всероссийского общества слепых получили ущерб.  В настоящее время сотрудники правоохранительных органов планируют провести проверку в отношении президента Всероссийского общества слепых. Они выявят факты нецелевого расходования субсидий, а также установление обстоятельств возможной реализации принадлежащих ВОС объектов в регионах по заниженным ценам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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