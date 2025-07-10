Жителей сотни населенных пунктов в Харьковской области эвакуируют

В Харьковской области идет эвакуация жителей из 325 населенных пунктов
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Из Харьковской области эвакуируют жителей 325 населенных пунктов (архивное фото)
Из Харьковской области эвакуируют жителей 325 населенных пунктов (архивное фото) Фото:

Харьковская областная военная администрация (ОВА) проводит процесс эвакуации населения из 325 населенных пунктов региона. Об этом рассказал в эфире украинского телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«У нас имеется 325 населенных пунктов, находящихся в статусе эвакуации. Часть из них уже фактически без населения, мы вывезли всех», — сказал Синегубов.

Он также отметил, что на территории Шевченковской общины Купянского района продолжаются мероприятия по обязательной эвакуации жителей. По его словам, направления, ведущие к Купянску, остаются наиболее проблемными с точки зрения организации эвакуации в регионе, поэтому требуется ускорить темпы вывоза населения. В случае если динамика останется прежней, региональные власти будут вынуждены перейти к принудительным мерам по эвакуации граждан.

Ранее украинские власти уже объявляли обязательную эвакуацию граждан из зон боевых действий, включая Донецкую, Харьковскую и приграничные районы Сумской области, откуда было вывезено около 58 тысяч человек. В некоторых населенных пунктах эвакуация осуществлялась частично или не проводилась вовсе, что вызывало опасения за безопасность жителей. Подобные меры обсуждаются и в Запорожской области на фоне продвижения российских войск.

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Харьковская областная военная администрация (ОВА) проводит процесс эвакуации населения из 325 населенных пунктов региона. Об этом рассказал в эфире украинского телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. «У нас имеется 325 населенных пунктов, находящихся в статусе эвакуации. Часть из них уже фактически без населения, мы вывезли всех», — сказал Синегубов. Он также отметил, что на территории Шевченковской общины Купянского района продолжаются мероприятия по обязательной эвакуации жителей. По его словам, направления, ведущие к Купянску, остаются наиболее проблемными с точки зрения организации эвакуации в регионе, поэтому требуется ускорить темпы вывоза населения. В случае если динамика останется прежней, региональные власти будут вынуждены перейти к принудительным мерам по эвакуации граждан. Ранее украинские власти уже объявляли обязательную эвакуацию граждан из зон боевых действий, включая Донецкую, Харьковскую и приграничные районы Сумской области, откуда было вывезено около 58 тысяч человек. В некоторых населенных пунктах эвакуация осуществлялась частично или не проводилась вовсе, что вызывало опасения за безопасность жителей. Подобные меры обсуждаются и в Запорожской области на фоне продвижения российских войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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