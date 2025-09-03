Киев должен провести референдум по территориям, для этого надо отменить военное положение

Вопросы, связанные с территориями, могут быть решены на Украине только через проведение референдума. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Однако он уточнил что, для организации такого голосования необходимо отменить военное положение в стране.
«Что нужно сделать тогда действующим властям [в Киеве], если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования? Они должны провести прежде всего референдум в соответствии с конституцией Украины», — сказал Путин во время итоговой пресс-конференции в Пекине. В дополнение он отметил, что согласно конституции страны, подобные вопросы решаются только на референдуме, однако, его проведение возможно исключительно после снятия военного положения.
Ранее Верховная рада Украины продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 5 ноября 2025 года. Инициатором выступил президент страны Владимир Зеленский.
Военное положение на Украины действует с февраля 2022 года. Верховная рада регулярно утверждает их продление каждые 90 дней. Предыдущее решение о продлении было принято в апреле 2025 года и действовало с 9 мая по 6 августа.
В настоящее время глава РФ находится с рабочим визитом в КНР, который идет с 31 августа по 3 сентября. Ранее началась итоговая пресс-конференция президента, во время которой он должен подвести итоги своего визита в Китай и ответить на вопросы представителей СМИ. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
