Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца представляют собой неудачную попытку переложить ответственность за конфликт на Украине с западных стран. Слова главы российского государства передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая в данный момент находится в Пекине на месте событий.
«Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине», — сказал российский лидер. Его слова приводит журналист URA.RU.
Он также добавил, что под этим имеет в виду события, которые случились на Украине в 2014 году. Когда европейские страны отказались помогать в решении мирного вопроса в стране между обществом и властью. В результате чего на Украине случился государственный переворот, сказал Путин.
Канцлер ФРГ 3 сентября сделал очень много «нехороших заявлений» в адрес Путина. В частности, Мерц сообщил, что российский лидер не желает завершить украинский конфликт. Канцлер также призвал оказывать дальнейшее давление на Москву посредством нанесения ущерба российской экономике с целью принудить Путина к мирному урегулированию. В Кремле на эти слова Мерца предложили не реагировать.
