Путин ответил на обвинения Мерца

Путин: слова Мерца — попытка снять с ФРГ ответственность за конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин считает, что за словами Мерца стоит попытка Германии снять с себя ответственность за ситуацию на Украине
Путин считает, что за словами Мерца стоит попытка Германии снять с себя ответственность за ситуацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца представляют собой неудачную попытку переложить ответственность за конфликт на Украине с западных стран. Слова главы российского государства передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая в данный момент находится в Пекине на месте событий.

«Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине», — сказал российский лидер. Его слова приводит журналист URA.RU.

Он также добавил, что под этим имеет в виду события, которые случились на Украине в 2014 году. Когда европейские страны отказались помогать в решении мирного вопроса в стране между обществом и властью. В результате чего на Украине случился государственный переворот, сказал Путин.

Канцлер ФРГ 3 сентября сделал очень много «нехороших заявлений» в адрес Путина. В частности, Мерц сообщил, что российский лидер не желает завершить украинский конфликт. Канцлер также призвал оказывать дальнейшее давление на Москву посредством нанесения ущерба российской экономике с целью принудить Путина к мирному урегулированию. В Кремле на эти слова Мерца предложили не реагировать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца представляют собой неудачную попытку переложить ответственность за конфликт на Украине с западных стран. Слова главы российского государства передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая в данный момент находится в Пекине на месте событий. «Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине», — сказал российский лидер. Его слова приводит журналист URA.RU. Он также добавил, что под этим имеет в виду события, которые случились на Украине в 2014 году. Когда европейские страны отказались помогать в решении мирного вопроса в стране между обществом и властью. В результате чего на Украине случился государственный переворот, сказал Путин. Канцлер ФРГ 3 сентября сделал очень много «нехороших заявлений» в адрес Путина. В частности, Мерц сообщил, что российский лидер не желает завершить украинский конфликт. Канцлер также призвал оказывать дальнейшее давление на Москву посредством нанесения ущерба российской экономике с целью принудить Путина к мирному урегулированию. В Кремле на эти слова Мерца предложили не реагировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...