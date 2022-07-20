Путин впервые за два года ради фото забыл о ковидных мерах

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Путин на АСИ. Москва, путин владимир
Президент в ходе форума «Сильные идеи нового времени» решил не дистанцироваться от людей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени» предложили сделать совместное фото. Он согласился. Это впервые за два года, с момента начала пандемии COVID-19, когда президент России не стал дистанцироваться от народа.

Президент чувствовал себя раскрепощенно и улыбался. Момент фотографирования был показан во время трансляции телеканала «Россия 24».

Последние два года все встречи с главой государства проходили в онлайн-режиме. Стратегическая сессия «Сильные идеи нового времени» стала первым за два года мероприятием, когда Путин лично общался с народом и даже решил сделать массовую фотографию.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил свой кашель во время выступления. Он посетовал на кондиционер.

Путин на АСИ. Москва
Глава государства согласился сфотографироваться с участниками форума
Фото:

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Президенту РФ Владимиру Путину в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени» предложили сделать совместное фото. Он согласился. Это впервые за два года, с момента начала пандемии COVID-19, когда президент России не стал дистанцироваться от народа. Президент чувствовал себя раскрепощенно и улыбался. Момент фотографирования был показан во время трансляции телеканала «Россия 24». Последние два года все встречи с главой государства проходили в онлайн-режиме. Стратегическая сессия «Сильные идеи нового времени» стала первым за два года мероприятием, когда Путин лично общался с народом и даже решил сделать массовую фотографию. Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил свой кашель во время выступления. Он посетовал на кондиционер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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