Путин впервые за два года ради фото забыл о ковидных мерах

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени» предложили сделать совместное фото. Он согласился. Это впервые за два года, с момента начала пандемии COVID-19, когда президент России не стал дистанцироваться от народа.
Президент чувствовал себя раскрепощенно и улыбался. Момент фотографирования был показан во время трансляции телеканала «Россия 24».
Последние два года все встречи с главой государства проходили в онлайн-режиме. Стратегическая сессия «Сильные идеи нового времени» стала первым за два года мероприятием, когда Путин лично общался с народом и даже решил сделать массовую фотографию.
Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил свой кашель во время выступления. Он посетовал на кондиционер.
Глава государства согласился сфотографироваться с участниками форума
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Президенту РФ Владимиру Путину в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени» предложили сделать совместное фото. Он согласился. Это впервые за два года, с момента начала пандемии COVID-19, когда президент России не стал дистанцироваться от народа. Президент чувствовал себя раскрепощенно и улыбался. Момент фотографирования был показан во время трансляции телеканала «Россия 24». Последние два года все встречи с главой государства проходили в онлайн-режиме. Стратегическая сессия «Сильные идеи нового времени» стала первым за два года мероприятием, когда Путин лично общался с народом и даже решил сделать массовую фотографию. Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил свой кашель во время выступления. Он посетовал на кондиционер.