Губернаторы и сенаторы запустили дискуссию с Минфином о дотациях

От исхода обсуждения зависит уровень жизни в регионах

03 октября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Министру финансов Антону Силуанову приходится принимать сложные решения Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Губернаторы и члены Совета Федерации запустили дискуссию с Минфином РФ о корректировке параметров бюджета. Как они заявили на парламентских слушаниях 3 октября, где с основным докладом выступал министр финансов Антон Силуанов, без помощи федерального центра начнутся проблемы с выплатами. От исхода дискуссии зависит уровень жизни в регионах, но для удовлетворения всех запросов Минфину придется пересмотреть другие бюджетные расходы либо нарастить долги, рассказали URA.RU эксперты. Во время слушаний сразу несколько глав регионов попросили внести изменения в проект бюджета на 2023—2025 года, уже утвержденный правительством и внесенный на рассмотрение парламента. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель заксобрания Камчатского края Ирина Унтилова, главы Тувы Владислав Ховалыг и Якутии Айсен Николаев пожаловались, что индексация отчислений из федерального бюджета в региональные (так называемых «трансфертов») в 2022 году оказалась ниже уровня фактической инфляции. Речь идет о федеральных дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, которые предусмотрены 131 статьей Бюджетного кодекса. Согласно кодексу, эти деньги идут на «предоставление одного и того же объема государственных и муниципальных услуг в расчете на одного жителя». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с предложением проиндексировать дотации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отчисления из федерального центра не поспевают за ростом цен, обратил внимание главы Минфина Текслер. «Сейчас на следующий год индексация заложена в размере 8,5%. Это выше изначально обсуждавшихся 7% и выше прогноза инфляции в 5,5% на следующий год. Спасибо за пересмотр индексации вверх, но это так и не покрывает инфляцию этого года. Она по текущему прогнозу составит 12,4%, и мы считаем ее нужно учитывать полностью. Аналогичным образом не была покрыта инфляция прошлого года» — заявил челябинский губернатор. Он предложил поменять Бюджетный кодекс и методику Минфина так, чтобы регионы получали больше денег. «Если новая методика Минфина [по расчету дотаций регионам] будет принята, дальневосточные регионы потеряют миллиарды рублей. Произойдет снижение уровня соцгарантий населения», — поддержала коллегу Унтилова. Позицию губернаторов поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы предлагаем индексировать на фактический уровень инфляции общий объем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности», — сказала она. По мнению Матвиенко, для выявления регионов, острее других нуждающихся в поддержке, необходим более тщательный мониторинг состояния финансовой ситуации. Хотя в своем докладе Силуанов сообщил, что проект бюджета подразумевает поэтапное сокращение дефицита, спикер Совфеда допустила, что профинансировать необходимые расходы Минфин сможет за счет «определенного увеличения государственного долга». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение об индексации дотаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если Минфин пойдет навстречу пожеланиям глав регионов-доноров и парламента, то ему придется сократить какие-либо другие расходные статьи бюджета, что неминуемо повлечет за собой новые проблемы, объяснил URA.RU участник заседания в Совфеде, директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Минфин в этой ситуации ведет себя профессионально и рационально, сдерживает лоббистские интересы, в том числе, со стороны глав регионов. Все говорят „дайте денег“, а Минфин эти просьбы балансирует, в противном случае пришлось бы сокращать расходы бюджета по другим направлениям», — пояснил эксперт. Вопрос о дотациях крайне важен для многих регионов России, поэтому этот вопрос и оказался центральным во время обсуждения проекта бюджета с участием Матвиенко и Силуанова, добавил Климанов. «Есть субъекты федерации, где дотации на выравнивание составляют половину доходов региональных бюджетов. Эти деньги, к примеру, идут на среднее и дошкольное образование, повышение зарплат бюджетникам и другие выплаты, дотации нецелевые. Обобщить тут сложно, поскольку не все регионы РФ являются донорами и далеко не у всех из них эти дотации поставляют значимую часть доходов», — сказал экономист. Просьбы губернаторов об индексации дотаций были поддержаны Валентиной Матвиенко, поэтому Минфин обязательно уделит им пристальное внимание, уверен член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин. «Мы понимаем всю сложность ситуации, в которой работает министерство финансов. Сейчас все идут в правительство за помощью, большинство регионов у нас дотационные, каждому хочется пролоббировать свой проект, что-то достроить или другие проблемы решить. Валентина Ивановна попросила Минфин внимательно рассмотреть каждое обращение, и я не сомневаюсь, что так и будет», — подчеркнул сенатор. Статья по теме Власти РФ гарантировали повышение доходов россиян Федеральные дотации поступают в доход региона и, в отличие от целевых субсидий, не связаны никакими обязательствами, однако скорее всего местные власти будут тратить эти деньги на поддержку уровня жизни населения, считает руководитель Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов. «Доходы у разных регионов разные и далеко не всегда налогов от предприятий хватает для обеспечения достойного уровня жизни людей. Возникает дефицит регионального или местного бюджета, а федеральные дотации помогают его сбалансировать. Государство стремится развивать все субъекты, поэтому и закрывает „дыры“ в бюджетах небогатых регионов», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернаторы и члены Совета Федерации запустили дискуссию с Минфином РФ о корректировке параметров бюджета. Как они заявили на парламентских слушаниях 3 октября, где с основным докладом выступал министр финансов Антон Силуанов, без помощи федерального центра начнутся проблемы с выплатами. От исхода дискуссии зависит уровень жизни в регионах, но для удовлетворения всех запросов Минфину придется пересмотреть другие бюджетные расходы либо нарастить долги, рассказали URA.RU эксперты. Во время слушаний сразу несколько глав регионов попросили внести изменения в проект бюджета на 2023—2025 года, уже утвержденный правительством и внесенный на рассмотрение парламента. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель заксобрания Камчатского края Ирина Унтилова, главы Тувы Владислав Ховалыг и Якутии Айсен Николаев пожаловались, что индексация отчислений из федерального бюджета в региональные (так называемых «трансфертов») в 2022 году оказалась ниже уровня фактической инфляции. Речь идет о федеральных дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, которые предусмотрены 131 статьей Бюджетного кодекса. Согласно кодексу, эти деньги идут на «предоставление одного и того же объема государственных и муниципальных услуг в расчете на одного жителя». Отчисления из федерального центра не поспевают за ростом цен, обратил внимание главы Минфина Текслер. «Сейчас на следующий год индексация заложена в размере 8,5%. Это выше изначально обсуждавшихся 7% и выше прогноза инфляции в 5,5% на следующий год. Спасибо за пересмотр индексации вверх, но это так и не покрывает инфляцию этого года. Она по текущему прогнозу составит 12,4%, и мы считаем ее нужно учитывать полностью. Аналогичным образом не была покрыта инфляция прошлого года» — заявил челябинский губернатор. Он предложил поменять Бюджетный кодекс и методику Минфина так, чтобы регионы получали больше денег. Позицию губернаторов поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы предлагаем индексировать на фактический уровень инфляции общий объем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности», — сказала она. По мнению Матвиенко, для выявления регионов, острее других нуждающихся в поддержке, необходим более тщательный мониторинг состояния финансовой ситуации. Хотя в своем докладе Силуанов сообщил, что проект бюджета подразумевает поэтапное сокращение дефицита, спикер Совфеда допустила, что профинансировать необходимые расходы Минфин сможет за счет «определенного увеличения государственного долга». Если Минфин пойдет навстречу пожеланиям глав регионов-доноров и парламента, то ему придется сократить какие-либо другие расходные статьи бюджета, что неминуемо повлечет за собой новые проблемы, объяснил URA.RU участник заседания в Совфеде, директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Минфин в этой ситуации ведет себя профессионально и рационально, сдерживает лоббистские интересы, в том числе, со стороны глав регионов. Все говорят „дайте денег“, а Минфин эти просьбы балансирует, в противном случае пришлось бы сокращать расходы бюджета по другим направлениям», — пояснил эксперт. Вопрос о дотациях крайне важен для многих регионов России, поэтому этот вопрос и оказался центральным во время обсуждения проекта бюджета с участием Матвиенко и Силуанова, добавил Климанов. «Есть субъекты федерации, где дотации на выравнивание составляют половину доходов региональных бюджетов. Эти деньги, к примеру, идут на среднее и дошкольное образование, повышение зарплат бюджетникам и другие выплаты, дотации нецелевые. Обобщить тут сложно, поскольку не все регионы РФ являются донорами и далеко не у всех из них эти дотации поставляют значимую часть доходов», — сказал экономист. Просьбы губернаторов об индексации дотаций были поддержаны Валентиной Матвиенко, поэтому Минфин обязательно уделит им пристальное внимание, уверен член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин. «Мы понимаем всю сложность ситуации, в которой работает министерство финансов. Сейчас все идут в правительство за помощью, большинство регионов у нас дотационные, каждому хочется пролоббировать свой проект, что-то достроить или другие проблемы решить. Валентина Ивановна попросила Минфин внимательно рассмотреть каждое обращение, и я не сомневаюсь, что так и будет», — подчеркнул сенатор. Федеральные дотации поступают в доход региона и, в отличие от целевых субсидий, не связаны никакими обязательствами, однако скорее всего местные власти будут тратить эти деньги на поддержку уровня жизни населения, считает руководитель Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов. «Доходы у разных регионов разные и далеко не всегда налогов от предприятий хватает для обеспечения достойного уровня жизни людей. Возникает дефицит регионального или местного бюджета, а федеральные дотации помогают его сбалансировать. Государство стремится развивать все субъекты, поэтому и закрывает „дыры“ в бюджетах небогатых регионов», — заключил эксперт.