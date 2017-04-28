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28 апреля 2017
14:31  28 апреля 2017 4

В новом клипе «Ленинграда» нашли агитацию за Алексея Навального. ФОТО

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Шнуров решил агитировать за НавальногоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сумке одного из героев нового клипа «Экстаз» группировки «Ленинград» обнаружена агитация за кандидата в президенты страны, оппозиционера Алексея Навального.

Об этом написал в своем микроблоге в «Твиттер» сам политик («И только самые внимательные заметили в новом клипе «Ленинграда»), опубликовав рядом наклейку с логотипом своей кампании.

Клип Сергея Шнурова, вышедший в четверг, уже набрал в Интернете более двух млн просмотров. В новом творении группировки «Ленинград» снялась российская актриса Светлана Ходченкова в обнаженном виде.

По сюжету клипа героиня Ходченковой, приехавшая ненадолго в Питер из Нью-Йорка, встречает своего одноклассника Стаса, который работает на шиномонтажке. Она пытается превратить простого парня в того, кто будет ходить с ней на балет и в дорогие рестораны, но героиню ждет сюрприз. Человек, на чемодане которого размещена агитация за Навального, появляется в финале клипа (7.59).

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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