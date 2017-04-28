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28 апреля 2017
16:53  28 апреля 2017 8

Путин рассказал, как достичь успеха

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Президент России считает, что любовь к Отечеству является важнейшим качеством характераФото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин в ходе награждения Героев труда России рассказал о качествах, которые необходимы каждому россиянину. По мнению президента, залогом успеха должны являться трудолюбие и любовь к Отечеству.

«Мы видим, что наши сегодняшние лауреаты награжденные, люди совершенно разные, ну совсем разные — по профессиям, по жизненному опыту, пути, который они в жизни прошли. Но есть нечто, что объединяет всех — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремлённость и любовь к Отечеству. Всё это вместе ведёт к успеху», — цитирует слова Путина телеканал RT.

В ходе церемонии золотые звезды «Героя Труда РФ» были вручены худруку театра «Современник» Галине Волчек, экс-главе Татарстана Минтимеру Шаймиеву, главврачу одной из больниц Краснодарского края Владимиру Порханову, а также слесарю-монтажнику «Севмаша» Алексею Иванову и лесничему из Якутии Варваре Устиновой.

Сергей Макеев
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