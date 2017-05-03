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03 мая 2017
Главные новости Москвы
21:18  03 мая 2017 0

Ученые нашли связь между раком мозга и уровнем сахара

Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, кровь из пальца, общий анализ крови
Для профилактики рака надо регулярно сдавать кровьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученые из университета штата Огайо в Коламбусе выяснили, что низкий уровень сахара в крови может стать предвестником возникновения рака мозга у пациента.

Один из авторов исследования Джудит Шварцбаум заявил, что высокий уровень глюкозы в крови часто увеличивает вероятность развития рака в прямой кишке, молочных железах и мочевом пузыре, пишет «Федеральное агентство новостей».

К таким выводам ученые пришли после 15 лет наблюдений за пациентами в Швеции и Австрии.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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