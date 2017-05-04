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04 мая 2017
Главные новости Москвы
17:05  04 мая 2017 1

СМИ выяснили, кто начнет ядерную войну

Ядерный щит. Челябинск., ядерная бомба
Аналитики считают, что ядерное оружие перейдет к пакистанским радикаламФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американские военные аналитики пришли к выводу, что кризис на Корейском полуострове отвлекает внимание мирового сообщества от реальной угрозы ядерной войны, которая может начаться в Южной Азии. По мнению журналистов The Huffington Post, конфликт между Пакистаном и Индией может иметь катастрофические последствия, поскольку обе страны обладают внушительным ядерным потенциалом.

По данным издания, военные силы Пакистана располагают не менее 100 ядерными боезарядами, которые предназначены для сдерживания Индии. При этом опасения экспертов связаны не столько с внушительным арсеналом ядерных игроков, сколько с их нестабильными взаимоотношениями. Журналист Дэвид Вуд считает, что малейший конфликт на индо-пакистанкой границе может привести к необратимым последствиям, напоминая, что страны за последние 70 лет как минимум 4 раза приближались к полномасштабной войне.

Помимо этого, существует вероятность активизации террористических группировок в данном регионе. В частности, «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в Индии, Пакистане, Соединенных Штатах, Великобритании, Европейском союзе, России и Австралии, так как признана террористической) — одной из крупнейших радикальных группировок, действующих на территории Пакистана. Аналитики считают, что террористы могут вторгнуться в Индию и спровоцировать ядерный конфликт, сообщает телеканал «Звезда».

Издание приходит к выводу, что Белой дом уделяет излишнее внимание проблеме ядерного потенциала КНДР, совершенно не обращая внимание на назревающий индо-пакистанский конфликт.

Сергей Макеев
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