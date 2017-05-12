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12 мая 2017
13:52  12 мая 2017 0

За коллаж с раскрашенным мемориалом «Родина-мать» в паблике Навального завели дело о реабилитации нацизма

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Пока Навальный в Испании, его сторонников проверяет прокуратураФото: Вадим Ахметов © URA.RU

После публикации в паблике оппозиционера Алексея Навального коллажа с раскрашенным мемориалом «Родина-мать» правоохранительные органы Волгограда завели дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщил руководитель избирательной кампании Навального Леонид Волков.

В рамках возбужденного дела утром 12 мая у координатора местного штаба Алексея Волкова прошли обыски. Как выяснилось, дело возбудили по статье «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично».

Лев Истомин
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