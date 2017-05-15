Писатель 10 лет создавал в Paint иллюстрации к своей книге. ФОТО

22:32 15 мая 2017 0

Выпуск книги затянулся из-за иллюстраций (архивное фото) Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американский писатель Пэт Хайнс на протяжении десяти лет создавал иллюстрации к собственной книге «Лагерь „красная кровь“ и неизбежная месть».

Работа над иллюстративной частью велась в графическом редакторе Paint, так как автор книги не умеет пользоваться привычным для такого дела Photoshop, а также подобными программами, передает телеканал «Дождь».

Процесс создания работ автор книги выложил на собственной странице в Deviantart.