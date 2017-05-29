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29 мая 2017
20:20  29 мая 2017 0

«Дважды подумайте, прежде чем ехать в Черногорию». Захарова дала совет россиянам

Медиа-форум
Рекламу Черногории негативнее заявлений министра придумать сложно, считает онаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о попытке властей Черногории очернить Россию сообщениями о том, что Москва якобы вмешивалась во внутренние дела страны.

«Мы уже неоднократно заявляли о непричастности официальной российской стороны к каким бы то ни было шагам по организации противоправных действий в Черногории. Считаем транслируемую официальной Подгорицей историю о „государственном перевороте“ и якобы участии Москвы в этой афере наглядным примером дезинформации, преследующем цель очернить Россию, настроить черногорских граждан против братского русского народа, прикрыть антидемократические методы Подгорицы по втягиванию страны в НАТО в обход мнения граждан», — следует из ее комментария на сайте МИД РФ.

Также она оценила туристический потенциал Черногории после заявлений властей: «В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну. Худшей рекламы Черногории, чем заявления Министра иностранных дел С. Дармановича в отношении России, россиян и российских инвесторов, придумать сложно».

Как писало «URA.RU» ранее, 29 мая, глава МИД Черногории подчеркнул, что Россия якобы поддерживала оппозицию, которая выступала против вступления государства в НАТО. Он отметил, что вступление Черногории в НАТО никак не направлено против какой-либо страны, в том числе и России. Кроме того, он подчеркнул, что Россия не является главным экономическим партнером страны, однако входит в первую десятку из-за большого количества российских туристов.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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