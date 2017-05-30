Медведев заставил госкомпании закупать отечественные самолеты

07:42 30 мая 2017 0

Топ-менеджеров госкомпаний заставят летать на российских самолетах Фото: Pixabay

Премьер правительства РФ Дмитрий Медведев обязал госкомпании закупать или арендовать российские самолеты. Минтранс инициативу поддерживает, но пока никто из компаний не решился на покупку.

Премьер обязал государственных представителей в советах директоров предприятий вынести этот вопрос на ближайшие заседания, пишет газета «Коммерсант». Техника должна закупаться в VIP-комплектации для топ-менеджеров госкорпораций.

В Минтрансе сообщили, что знают об инициативе Медведева и поддерживают её. Впрочем, данных о том, что какая-либо госкомпания уже согласилась пересадить своих руководителей на Sukhoi Superjet 100 пока нет, сообщает «Эхо Москвы».

Источник «Коммерсанта» считает, что директива «положительно скажется на реализации российской продукции внутри страны». Не исключено, что директива могла бы создать сложности для «Газпрома» и «Роснефти». В их парке представлены зарубежные модели самолетов и менять их они пока не собираются.