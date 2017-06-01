Писатель Эдуард Успенский госпитализирован в Москве

11:21 01 июня 2017 0

Эдуард Успенский находится под наблюдением врачей Фото: ru.wikipedia.org

Известный детский писатель Эдуард Успенский госпитализирован в одну из московских клиник, пишет Life.

В последние дни его состояние ухудшилось из-за онкологического заболевания, которое у писателя выявили еще пять лет назад. В больнице медикам удалось стабилизировать состояние пациента, однако Успенский до сих пор находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Эдуард Успенский является одним из самых известных советских и российских писателей, именно он создал всеми любимых мультяшных героев — Чебурашку, крокодила Гену и старуху Шапокляк.