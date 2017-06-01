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01 июня 2017
31 мая 2017
11:21  01 июня 2017 0

Писатель Эдуард Успенский госпитализирован в Москве

Эдуард Успенский находится под наблюдением врачейФото: ru.wikipedia.org

Известный детский писатель Эдуард Успенский госпитализирован в одну из московских клиник, пишет Life.

В последние дни его состояние ухудшилось из-за онкологического заболевания, которое у писателя выявили еще пять лет назад. В больнице медикам удалось стабилизировать состояние пациента, однако Успенский до сих пор находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Эдуард Успенский является одним из самых известных советских и российских писателей, именно он создал всеми любимых мультяшных героев — Чебурашку, крокодила Гену и старуху Шапокляк.

Сергей Демин
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