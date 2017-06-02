{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
Главные новости 
15:44  02 июня 2017 0

Куйвашев в Питере подписал договор о строительстве дороги до Челябинска за 165 млрд рублей

Совещание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов. Екатеринбург, куйвашев евгений
Высокоскростная железнодорожная магистраль до соседнего миллионника становится реальностьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Челябинской области Борис Дубровский, президент РЖД Олег Белозеров подписали соглашение по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Екатеринбург — Челябинск». Это произошло в пятницу, 2 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума. ВСМ будет стоить 165 миллиардов рублей, запуск в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2022 года, время в пути обещают не более 1 часа 10 минут.

В подписанном документе говорится, что власти с РЖД должны, в частности, вместе выбрать трассу для ВСМ, разработать технико-экономическое обоснование проекта. Соглашение заключается на три года.

Также на мероприятии присутствовал один из идеологов проекта первый вице-президент РЖД, бывший свердловский губернатор Александр Мишарин.

Анонсируя соглашение, Мишарин на панельной сессии Питерского экономического форума форума заявил, что уральская ВСМ (с выходом на ВСМ «Москва — Пекин») позволит доставлять до Челябинска за трое суток грузы от логистического узла с территории КНР.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что для работы высокоскоростной магистрали будет построена новая железнодорожная линия, ее длина составит 238 км. Путь пройдет через город Касли, в котором будет создан пересадочный узел. Время в пути скоростного поезда — 1 час 10 минут.

Предварительная стоимость проекта высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск в прогнозных ценах 2016—2019 годов с учетом возможных затрат на строительство депо оценивается суммой около 165 млрд рублей, из которых примерно 80% даст частный инвестор, это московская группа компаний «РВМ-Капитал».

Готовить документацию будет именно Свердловская область, и полный пакет представят акционерам уже осенью будущего года. Для разработки уже создана компания «Уральская скоростная магистраль».

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров