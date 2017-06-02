15:44 02 июня 2017 0

Высокоскростная железнодорожная магистраль до соседнего миллионника становится реальностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Челябинской области Борис Дубровский, президент РЖД Олег Белозеров подписали соглашение по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Екатеринбург — Челябинск». Это произошло в пятницу, 2 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума. ВСМ будет стоить 165 миллиардов рублей, запуск в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2022 года, время в пути обещают не более 1 часа 10 минут.

В подписанном документе говорится, что власти с РЖД должны, в частности, вместе выбрать трассу для ВСМ, разработать технико-экономическое обоснование проекта. Соглашение заключается на три года.

Также на мероприятии присутствовал один из идеологов проекта первый вице-президент РЖД, бывший свердловский губернатор Александр Мишарин.

Анонсируя соглашение, Мишарин на панельной сессии Питерского экономического форума форума заявил, что уральская ВСМ (с выходом на ВСМ «Москва — Пекин») позволит доставлять до Челябинска за трое суток грузы от логистического узла с территории КНР.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что для работы высокоскоростной магистрали будет построена новая железнодорожная линия, ее длина составит 238 км. Путь пройдет через город Касли, в котором будет создан пересадочный узел. Время в пути скоростного поезда — 1 час 10 минут.

Предварительная стоимость проекта высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск в прогнозных ценах 2016—2019 годов с учетом возможных затрат на строительство депо оценивается суммой около 165 млрд рублей, из которых примерно 80% даст частный инвестор, это московская группа компаний «РВМ-Капитал».

Готовить документацию будет именно Свердловская область, и полный пакет представят акционерам уже осенью будущего года. Для разработки уже создана компания «Уральская скоростная магистраль».