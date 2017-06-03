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03 июня 2017
Главные новости Москвы
23:45  03 июня 2017 0

«АвтоВАЗ» опроверг слухи о массовом сокращении сотрудников

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, лада, автоваз
Сотрудники автоконцерна смогут перейти на другие предприятияФото: Антон Белицкий © URA.RU

Глава «АвтоВАЗа» Николя Мор опроверг информацию о сокращении двух тысяч сотрудников. По его словам, речь идет о переводе работников предприятия на объекты индустриального парка в Тольятти.

«План заключается в создании, развитии индустриального парка в Тольятти, который сегодня по-прежнему является подразделением „АвтоВАЗа“ и приглашает сторонние компании быть резидентами в индустриальном парке и забирать наших людей, так что потери в рабочей силе вообще нет», — приводит слова Мора телеканал 360.

Мор также подчеркнул, что при переводе на новую работу сотрудники смогут сохранить прежнюю зарплату и условия труда. Среди организаций, в которые смогут перейти сотрудники автоконцерна, называется новый call-центр Сбербанка РФ, рассчитанный на тысячу рабочих мест.

Сергей Макеев
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