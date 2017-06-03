«АвтоВАЗ» опроверг слухи о массовом сокращении сотрудников

23:45 03 июня 2017 0

Сотрудники автоконцерна смогут перейти на другие предприятия Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Глава «АвтоВАЗа» Николя Мор опроверг информацию о сокращении двух тысяч сотрудников. По его словам, речь идет о переводе работников предприятия на объекты индустриального парка в Тольятти.

«План заключается в создании, развитии индустриального парка в Тольятти, который сегодня по-прежнему является подразделением „АвтоВАЗа“ и приглашает сторонние компании быть резидентами в индустриальном парке и забирать наших людей, так что потери в рабочей силе вообще нет», — приводит слова Мора телеканал 360.

Мор также подчеркнул, что при переводе на новую работу сотрудники смогут сохранить прежнюю зарплату и условия труда. Среди организаций, в которые смогут перейти сотрудники автоконцерна, называется новый call-центр Сбербанка РФ, рассчитанный на тысячу рабочих мест.