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22 июля 2017
10:38  22 июля 2017 1

Трамп грозит Ирану карой из-за «взятых в заложники» американцев

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , трамп дональд
Дональд Трамп призвал Иран освободить всех американских гражданФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США угрожает Ирану «последствиями» за задержание американских граждан. Он полон решимости и готов предпринять новые серьезные действия, если его соотечественников не освободят.

«На протяжении 40 лет Иран использовал задержания и захват заложников как инструмент государственной политики — эта практика продолжается до сегодняшнего дня», — приводит официальное заявление Белого дома телеканал 360.

По мнению американского президента, Иран должен отвечать за то, чтобы заботиться и обеспечивать приемлемые условия для абсолютно всех граждан Америки, которые находятся в заключении. Он напомнил, что недавно власти Ирана приговорили Сиюэ Вана к десяти годам тюрьмы. Трамп также требует вернуть домой Роберта Левинсона, которого удерживают более десяти лет, освобождения Сиамака и Бакера Намази, которые были захвачены при администрации Обамы. Дональд Трамп, как заявляет Белый дом, будет настаивать на освобождении и отправке на родину всех соотечественников.

Администрация Белого дома подчеркивает, что «удвоит усилия» по возвращению своих граждан, добавляет информагентство Nation News.

Ранее директор Белого дома по законодательным вопросам Марк Шорт заявил, что администрация Трампа поддерживает введение новых санкций против России и Ирана, предложенных демократической партией. Проект предусматривает ограничительные меры в нефтегазовой отрасли, а также в сфере железнодорожного и судоходного бизнеса.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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